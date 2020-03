Riflessi: primo punto di vendita a Torino

Si tratta del settimo punto di vendita sul territorio italiano e del primo a Torino, in corso Filippo Turati 82, per Riflessi che nel capoluogo piemontese realizza uno spazio, curato da Riflessi Lab, in linea con il mood contemporaneo diventato la cifra stilistica del brand, già sperimentato nei negozi di Bari, Bergamo, Milano e Roma. Lo store nasce grazie alla partnership con GI.RI.GA. azienda che opera nel settore arredamento nella città sabauda da più di 40 anni.

L'insegna, presente anche a Napoli e Reggio Calabria, propone a Torino un ambiente di circa 200 mq distribuiti su due livelli. Sono stati allestiti ambienti sofisticati dove spiccano vivaci carte da parati decorate con arbusti che richiamano i tradizionali acquerelli giapponesi. Lo spazio è caratterizzato da scenografiche vetrine che si affacciano sul corso, mentre l'illuminazione è affidata a numerose lampade a sospensione, applique, lampade da tavolo e da terra, segmento oggi di particolare importanza per l’azienda. Completano gli arredi gli specchi che amplificano gli spazi creando giochi di luce e di riflessi. L'offerta si completa con una proposta di tavoli e consolle dalle finiture di ispirazione minerale, le originali madie, insieme a una proposta di sedute e poltroncine rivestite in palette cromatiche. Lo staff progetta assieme al cliente le soluzioni per ideare e realizzare arredi su misura.