Rinascente: lo store al centro di un nuovo manifesto di valori

Si chiama "Keep it beautiful" ed è il nuovo manifesto con cui Rinascente racchiude oltre un secolo di storia, proiettando però la propria visione al futuro e riaffermando la centralità del retail all'interno della vita cittadina. Un nuovo tassello parte della strategia corporate dell'azienda di department store, che ha come primo protagonista il negozio fisico.

"Siamo partiti dalla parola sostenibilità per capire che per Rinascente questa parola è limitante: Rinascente è qualcosa di più e vorremmo andare oltre. Da oltre 100 anni Rinascente è presente e investe nei centri città contribuendo al benessere locale, è la vetrina del meglio del made in Italy e per i brand internazionali, da oltre 100 anni intrattiene i suoi visitatori offrendo esperienze uniche", si legge nel manifesto, che continua toccando tutti quelle che sono le parole chiave dell'attualità.

"Ogni store sorge imponente nel pieno centro storico, valorizzando la città che lo ospita e fondendosi con essa, svolgendo un attivo ruolo sociale e culturale. Ogni giorno, Rinascente apre le porte alla diversità in quanto ricchezza, offre ai suoi visitatori uno spazio dove tutti possono esprimersi liberamente, dando vita a contesti stimolanti grazie al continuo scambio di creatività e alla costante ricerca di stili e tendenze".

E ancora: "Oggi Rinascente è una realtà omnicanale e un editore che permette ai brand e alle persone di esprimersi, per questo da anni ci definiamo una House of Brands. Grazie ai progetti e ai valori coltivati e proposti, nel tempo siamo diventati, oltre che una House of Brands, anche e soprattutto una House of Values".

Una visione omnicomprensiva che si traduce anche in campagna di comunicazione con le illustrazioni di Lisa Tegtmeier e che ha nei social e nella diffusione online uno snodo centrale. I singoli temi saranno poi affrontati e declinati con rispettive iniziative.