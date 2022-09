Rinascente ospita De Gusto Olive Oil & Wine

In Rinascente i brand di olio e vino italiani presentati attraverso degustazioni, masterclass e workshop dall’8 settembre al 10 ottobre con De Gusto

In Rinascente torna De Gusto Olive Oil & Wine, la manifestazione dedicata a olio e vino che si terrà quest’anno dall’8 settembre al 10 ottobre. In questo periodo negli store Rinascente sarà possibile scoprire i migliori produttori italiani grazie a degustazioni, masterclass e workshop gastronomici organizzati in collaborazione con esperti e associazioni del settore.

Nove store, uno shop online, un servizio on demand chat & shop, 47 brand dedicati all’olio e 157 per il vino: questi i progetti messi in campo da Rinascente in occasione di De Gusto.

Il vino

Sono molte le realtà produttrici di vino presenti in questo periodo negli store Rinascente. Il Piemonte offre i rossi di Cascina Valle Asinari di San Marzamo Oliveto, in provincia di Asti, ma anche il Borgogno, storica cantina delle Langhe con il suo Barolo e il Nebbiolo. Dalla Franciacorte, invece, non può mancare Ca’ del Bosco, con il celebre Metodo Classico affiancato a vini tutti da scoprire quali il Carmenero, il Maurizio Zanella e il Pinéro. Dalla Toscana arrivano diverse rappresentanze, tra cui il Brunello di Montalcino di Biondi Santi, che l’azienda produce dal 1888.

L’Italian Signature Wines Academy, poi, raggruppa nove brand del settore, come Bellavista e Planeta, ma anche chi per il vino realizza accessori, calici e decanter come Riedel e Ichendorf.

L’olio

Tra i marchi produttori di olio presenti con De Gusto, spicca Boni Viri, olificio che acquista prodotti di alta qualità da coltivatori eccellenti, impegnandoli in un progetto di sostenibilità: il packaging è studiato in ottica eco-friendly e azzera l’impronta di carbonio dei prodotti tramite progetti di compensazione; da qui nasce anche il primo olio extravergine di oliva italiano biologico carbon neutral. E sempre dalla Sicilia arrivano i prodotti dell’Azienda Agricola Auteri e di Di Mino che offre oli biologici come la Nocellara del Belice e la Coratina.