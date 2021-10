Rocca dei Forti: anno vincente per le bollicine delle emozioni autentiche

Il 2021 segna il raggiungimento di nuove soddisfazioni per le bollicine ROCCA DEI FORTI. I due Millesimati ultimi nati, Ribolla Gialla BRUT e Prosecco D.O.C. Rosé BRUT, il Biologico Brut ed il Prosecco D.O.C. le Cuvée hanno ottenuto importanti riconoscimenti in concorsi enologici internazionali.

Rocca Dei Forti Prosecco D.O.C. Rosé BRUT Millesimato, Rocca dei Forti Prosecco D.O.C. Le Cuvée e Rocca dei Forti Biologico Brut si sono aggiudicati la medaglia d’argento all’ultima edizione di “Mundus Vini”, una delle più importanti competizioni enologiche al mondo con oltre 11.000 vini presentati ogni anno: una conferma di autorevolezza in Germania e in tutto il mondo.

Rocca dei Forti Prosecco D.o.c. Rosé Millesimato ha ottenuto 4 stelle su 5 e la “best appellations” che riconosce i migliori 5 Rosé in assoluto all’interno della categoria al World of Rosé – Vinum, concorso istituito dalla storica testata svizzera “Vinum” e dedicato a questa tipologia di vini e spumanti.

Per ROCCA DEI FORTI il mondo dei Millesimati, inaugurato con Cuvée n°1, Riesling Chardonnay Medaglia Oro Mundus Vini nel 2019, è un nuovo capitolo di una storia tutta italiana che dal 1954 vive nel cuore di ogni sua bollicina. La storia dell’azienda della famiglia Togni che in più di sessant’anni è cresciuta tramandandosi l’innata passione per il proprio lavoro e la voglia di raggiungere sempre nuove vette d’eccellenza, accettando inedite sfide.

ROCCA DEI FORTI Ribolla Gialla BRUT Millesimato è versatile e perfetto per chi vuole assaporare una bollicina diversa. Proveniente da uve del vitigno Ribolla Gialla, di cui conserva il peculiare profilo aromatico che richiama la frutta fresca, presenta un perlage abbondante e persistente. Al naso è piacevolmente intenso. In bocca è pulito, semplicemente particolare e fresco, grazie alla sua naturale acidità ed eleganza con note di agrumi e fiori bianchi. Può abbinarsi alla perfezione ad arrosti di pesce, insalate di mare ma anche delicate carni bianche.

ROCCA DEI FORTI Prosecco D.O.C. Rosé BRUT ha un carattere seducente. Vinificato in rosa da uve Glera e Pinot Nero che regalano delicate tonalità e un bouquet di profumi con spiccate note floreali e fruttate. Nel calice si presenta di colore rosa tenue e con un perlage fine ed elegante. Al palato appare fresco, morbido e vivace. Piacevole ed equilibrato, è perfetto per piatti ricercati a base di crostacei e da provare con il sushi.

Il loro gusto raffinato è racchiuso in eleganti bottiglie, che stanno già conquistando il cuore, e il palato, degli estimatori di bollicine di qualità.

