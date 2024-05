Sainsbury's e Microsoft hanno annunciato una partnership quinquennale per l'implementazione di strumenti di GenAI nei supermercati della catena inglese

Sainsbury’s and Microsoft hanno annunciato una nuova partnership di cinque anni che vedrà la più famosa e importante catena di supermercati inglesi (insieme a Tesco) implementare la tecnologia AI di Microsoft per accelerare la strategia Next Level. Questa strategia, lanciata a febbraio 2024, mira a incrementare i ritorni degli azionisti con l’espansione dell’assortimento alimentare, potenziando la piattaforma del programma fedeltà Nectar, e soprattutto punta a raggiungere 1 miliardo di sterline di risparmi sui costi: questo comporta l’investimento in una nuova piattaforma tecnologica che permetta processi non solo automatizzati, che è il minimo, ma soprattutto più semplici, cosa, quest’ultima, tutt’altro che scontata. Sainsbury’s investe in questo settore –l’intelligenza artificiale- per ragioni molto pratiche: gli investimenti in AI sono finalizzati a rendere più efficiente e veloce il processo decisionale in aree come il pricing, la proposta (assortimento), la logistica, l’approvvigionamento.

Più in dettaglio, Sainsbury’s userà la GenAI per i seguenti obiettivi:

creare più esperienza interattiva nell’online e migliorare la ricerca da parte dei clienti.

Gli addetti di negozio disporranno di dati in tempo reale e dettagli sui processi chiave. L’utilizzo della GenAI permette di coordinare le molteplici fonti di dati, cioè quella marea incontenibile di informazioni che arrivano, per esempio, dalle fotocamere di scaffale; gli addetti saranno guidati ai lineari che richiedono il rifornimento. Ovviamente gli addetti di negozio avranno accesso a un supporto guidato per indirizzare i clienti e rispondere alle domande dei colleghi.

Il combinato disposto del corredo dati di Sainsbury’s e delle possibilità offerte da Microsoft 365, GenAI e Machine Learning, permetterà a Sainsbury’s di guidare i ritorni attraverso il suo programma Save and invest to win (Risparmia e investi per vincere).

Il Chief retail & technology officer, cioè il responsabile di tutta la macchina del retail tech per Sainsbury’s, dice che la collaborazione con Microsoft imprime un’accelerazione alla volontà di Sainsbury’s di diventare leader nell’applicazione di AI fra le catene grocery.

Clare Barclay, Ceo di Microsoft UK aggiunge che Sainsbury’s trasformerà l’esperienza dei clienti, ma anche degli addetti nei supermercati e il loro rapporto con i consumatori.