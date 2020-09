Salone Carrefour 2020, ponte tra i punti di vendita e i fornitori

Il Salone Carrefour 2020 (28 settembre-2 ottobre) è arrivato alla quinta edizione, ma per la prima volta si tiene in veste totalmente digitale (non è e non sarà l'unico: si veda anche il Salone del Franchising Milano), a causa della persistente paura da Covid19. Il Salone Carrefour promuove il confronto tra gli oltre 1.400 punti di vendita Carrefour Italia (fra diretti e in franchising), e i 129 fornitori nazionali e regionali che presentano le novità in assortimento.

La versione tutta digitale di quest'anno ha permesso di allungare da due a cinque giornate la durata dell'evento e ha facilitato l'accesso a ciascun visitatore dalle proprie sedi operative, ampliando la partecipazione all’edizione 2020 a tutti i rappresentanti dell’intera rete dei punti di vendita diretti e in franchising.

Organizzata grazie alla piattaforma Let's Connect, l’edizione di quest’anno prevede la possibilità di presentare campagne e novità di prodotto e servizio attraverso pagine web ricche di contenuti digitali; e di interagire con tutti i partecipanti attraverso un sistema di chat differita.

Accedendo al catalogo delle promozioni e visitando le pagine web di Carrefour e degli espositori, si potrà ordinare direttamente la merce, come in occasione delle fiere tradizionali degli scorsi anni. La nuova modalità di fruizione del Salone Carrefour permette di sfruttare al meglio le potenzialità del digitale, rafforzare l’interconnessione tra le diverse direzioni e agevolare le interazioni con tutti i fornitori presenti, rendendole più fluide, mirate ed efficaci.

I workshop del Salone

Il programma prevede laboratori (workshop) e momenti di approfondimento su diverse tendenze legate al mondo gdo (per es. prodotti bio e della Filiera Qualità, prodotti locali presenti in referenza) con un fil rouge che le percorre tutte: l’importanza sempre maggiore del rapporto qualità prezzo, che il consumatore premia, oggi più che in passato, assieme agli assortimenti d’eccellenza, fortemente ancorati alla territorialità e alla genuinità.

Fra gli altri temi del palinsesto del Salone, spiccano i workshop di anteprima dei prodotti che caratterizzeranno l’offerta del Natale, un laboratorio sulle politiche di Csr (Responsabilità sociale d'impresa) applicate in Carrefour, e le novità in tema di eCommerce, a conferma della volontà di Carrefour di sottolineare il ruolo rivestito da tecnologia e innovazione nello sviluppo delle strategie. Nelle sue azioni quotidiane e in tutti gli ambiti della propria attività di impresa -dal rapporto con partner e fornitori fino alla relazione con il consumatore finale- Carrefour valorizza le opportunità offerte dalle nuove soluzioni Ict (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) per migliorare sempre più l'erogazione del servizio.