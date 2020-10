San Patrignano: l’eCommerce per i prodotti della comunità

Sbarcano sul web i prodotti artigianali e solidali realizzati all'interno della comunità di recupero di San Patrignano, con una sezione speciale dedicata al Natale con composizioni piccole e grandi, per privati o aziende e di varie fasce di prezzo. È stato attivato infatti l'eCommerce Sanpa Shop nel quale poter trovare anche prodotti enogastronomici come salumi, formaggi, prodotti da forno dolci, salati e lievitati per le ricorrenze, risultato di sperimentazione e di ricette recuperate dalla tradizione del territorio. In assortimento anche i vini, curati dall’enologo Luca D’Attoma che con i ragazzi della cantina segue la produzione dalla vigna all’imbottigliamento, insieme a proposte regalo, oggetti di design per la casa, cosmetici e accessori. Le vendite online saranno gestite dalla Fondazione Accenture e serviranno alla comunità ad autofinanziarsi.

Attualmente la struttura, creata nel 1978 per sostenere ragazzi e ragazze con problemi di tossicodipendenza in modo completamente gratuito, ospita 1.200 giovani.