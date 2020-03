Satispay supera i 100.000 negozianti aderenti al proprio network

Continua l'ascesa di Satispay, il sistema di mobile payment che taglia il traguardo di 100.000 esercenti aderenti al proprio network. Sono sempre di più i negozianti che scelgono di aderire al sistema indipendente dalle carte di credito e di debito.

Per loro non sono previsti costi di attivazione o canoni mensili, ma solo una commissione fissa di 20 centesimi per i pagamenti superiori a 10 euro, mentre tutti gli incassi inferiori a questa soglia non prevedono alcuna commissione.

In merito anche alla recente emergenza del coronavirus Covid-10, Satispay approfitta per riportare l'attenzione anche sui vantaggi igienici dello scambiare denaro tra privati a distanza e, nei negozi, di pagare senza maneggiare contanti né appoggiare il telefono sul Pos.