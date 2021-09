Schär entra nel comparto delle merendine refrigerate, con Milk Cake

È da poco approdata nel banco frigo l’ultima novità firmata Schär: Milk Cake, una merendina fresca senza glutine, senza frumento e senza lattosio, costituita da due strati di soffice pan di spagna al cacao, con una cremosa farcitura al latte.

Risultato della ricerca Schär volta all’innovazione e all’ottimizzazione delle caratteristiche sensoriali di prodotto, Milk Cake è caratterizzata da un sapore dolce e avvolgente e da una texture molto piacevole. Grazie al gusto eccellente e inconfondibile, la nuova referenza ha già riscontrato un forte interesse da parte dei consumatori di alimenti gluten free, che attendevano da tempo il lancio sul mercato dello snack refrigerato e risponde inoltre alla domanda in crescita di prodotti adatti alle persone intolleranti al lattosio.

Milk Cake è formulata senza l’aggiunta di coloranti e conservanti e contiene ingredienti accuratamente selezionati e di qualità, quali il latte fresco delattosato (31%) ed il pregiato cacao che arricchisce il pan di spagna: tale ingrediente è certificato “Rainforest Alliance”, cioè viene prodotto nel rispetto della biodiversità, tutelando l’ambiente e promuovendo i diritti e il benessere dei lavoratori locali, ed è quindi espressione dell’attenzione del brand alla sostenibilità ambientale ed etica.

Ideale per la colazione o la merenda di bambini e ragazzi, ma molto gradita anche dagli adulti, Milk Cake è indicata quale pausa dolce per spezzare la fame, in vari momenti della giornata, a casa e fuori casa.

Per andare incontro alle esigenze espresse dai consumatori, che ricercano formati pratici e monodose, è stato scelto un particolare formato quadrato monoporzione che, oltre ad essere salva-spazio, consente al consumatore di soddisfare il desiderio di dolce, con un apporto calorico contenuto. La merendina è stata personalizzata esternamente con il logo Schär.

Milk Cake disponibile da settembre nel banco frigo di supermercati e ipermercati, in una confezione in plastica riciclabile da 104 g che contiene 4 pratiche e sicure monoporzioni da 26 g.

www.schaer.com/it-it/prodotti/milk-cake