Schweitzer a Euroshop 2023 con Flexstore e la sostenibilità

A Euroshop 2023 Schweitzer illustra l'intero range di servizi disponibili per i retailer, in un'ottica di flessibilità e sostenibilità

Schweitzer è l'azienda famigliare che riunisce sotto un unico cappello una serie di professionalità, che vanno dalle analisi di mercato per lo sviluppo di un concept all'individuazione della location, al design (con Interstore) e allestimento del progetto finito con i banchi e le soluzioni di arredo. Ecco come lo ha raccontato a Euroshop 2023.

La vision di Schweitzer a Euroshop 2023

Il concept ultraflessibile di Flexstore viene applicato a tutto il negozio e contribuisce a un approccio più ecologico e circolare, che prevede il riuso di quanto già presente instore e non solo il rinnovo completo dei negozi.

Dietro ciascuno studio per il singolo brand Schweitzer può contare su analisi di mercato, come quella fatta dal Rheingold Institut sui consumatori della carne, e sulle informazioni che i retailer possono condividere.

Per quanto riguarda i banchi, la tendenza è ad alzare la classe energetica, per esempio i nuovi plugin in classe A e B, e di produrre banchi semplici da installare e manutenere, perché è sempre complesso trovare tecnici. Sempre per il risparmio energetico e la sostenibilità, Schweitzer ha realizzato un sistema per recuperare il calore prodotto e riutilizzarlo nel riscaldamento del negozio o per l'acqua calda sanitaria. E per i vecchi plugin in classe C? Uno sportello isolante applicabile permette di "trasformarli" in classe A o B.

Schweitzer a Euroshop 2023