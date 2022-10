Select Loves Green: la sostenibilità al centro dello sviluppo aziendale

Si tratta di un progetto ecoattento di lungo periodo, che include dagli interventi strutturali nello stabilimento alla revisione della supply chain

Sostenibilità a 360 gradi lungo tutta la filiera produttiva: dalla scelta delle materie prime alla definizione dei fornitori (selezionati tra coloro che condividono gli stessi valori aziendali) fino alla nascita di progetti incentrati sulle persone e il territorio.

Sono, queste, le priorità di Select, marchio di Agria spa, azienda familiare di San Giuseppe Vesuviano (Na), guidata dalla famiglia Aliberti e giunta alla terza generazione. Select, con uno stabilmento di oltre 15.000 mq coperti, dal 1957 seleziona e confeziona legumi e cereali di qualità da tutto il mondo e dall’Italia, con l’obiettivo di diffondere i valori della dieta mediterranea e portare sulle tavole degli italiani solo i migliori ingredienti che la compongono.

“La sostenibilità è l’elemento cruciale che caratterizza il presente di Select e che guiderà le scelte aziendali future -afferma Alessandra Aliberti, responsabile marketing e sostenibilità di Agria Spa-. Tutti i progetti e gli interventi in corso e programmati verranno realizzati con la massima attenzione all’ambiente, all’efficientamento energetico, alle persone e al territorio".

Più nel dettaglio, dal 2021 è partito il progetto Select Loves Green, con la consulenza di AzzeroCO2, che si basa sugli obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda Onu 2030 e comprende interventi strutturali allo stabilimento, la revisione dell’intera supply chain tramite valutazioni su criteri Esg e azioni sul territorio e di welfare aziendale, nonché il coinvolgimento di tutti gli stakeholder. Agria ha sviluppato un piano strategico di medio-lungo periodo per raggiungere, nel 2024, il primo Bilancio di Sostenibilità.

L’attenzione di Select per l’ambiente inizia nel 2014, quando il brand sceglie di rifornirsi solo di energia proveniente da fonti rinnovabili certificate: il risparmio è di circa 500 g di Co2 per ogni kWh consumato. Nel 2021 il risparmio di emissioni è stato di circa 270,4 tonnellate di anidride carbonica.

Nel corso degli ultimi anni l’azienda ha inoltre sostituito la totalità dei corpi illuminanti, passando a quelli a tecnologia led, che consentono di ottenere un maggior risparmio energetico: "Un ulteriore elemento di grande rilevanza è il packaging -continua Aliberti-. Per i prodotti a marchio Select vengono utilizzati solo materiali ecosostenibili e completamente riciclabili". Molti gli esempi in questo senso: dagli astucci in carta certificata Fsc proveniente da foreste gestite in maniera responsabile con finestra in Pla ai sacchetti in plastica esclusivamente monomateriale e 100% riciclabili, dai vasi in vetro per i legumi lessati ai sacchetti in ecopack compostabile e biodegradabile certificato OK Compost da Tuv Austria.

Il tema della sostenibilità si lega strettamente anche a quello dell’attenzione a un regime nutrizionale sano ed equilibrato. Le linee del brand Select comprendono, infatti, un’ampia gamma di legumi e cereali selezionati secondo alti standard qualitativi: "Quest’anno -segnala Aliberti- tutte le linee sono state sottoposte a un’importante operazione di rebranding che ha come obiettivo mantenere l’identità e i valori storici del marchio, redendo chiaro e percepibile l’acquisizione del principio della sostenibilità all’interno della governance aziendale".

Select ha intrapreso varie azioni anche sul fronte del welfare aziendale, a partire dall'impegno, durante tutte le fasi dell’emergenza pandemica, a monitorare lo stato di salute dei proprio dipendenti, eseguendo 1.251 tamponi. Successivamente l'azienda, visto il momento di incertezza economica, ha erogato ai collaboratori diversi bonus: "Abbiamo previsto anche dei previsti training per i dipendenti sui temi della sostenibilità e operazioni di team building -aggiunge la responsabile marketing e sostenibilità di Agria Spa- in quanto per Select è fondamentale mettere al centro il capitale umano, avendo a cuore la formazione e la crescita professionale".