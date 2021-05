Seller o vendor? Come vendere su Amazon in una video-pillola

L'aumento dei consumatori digitali spinto dalla pandemia ha imposto e posto alle aziende nuove sfide sul tema della vendita online. Per cavalcare questo trend una delle possibili chiavi è la presenza su marketplace come Amazon, ma come sfruttare questo canale al meglio? Meglio scegliere la modalità seller o vendor?

Risponde a queste domande la prima di una serie di video pillole create da Inthezon in collaborazione con Gdoweek. Nella puntata (sopra) Roberto Botto, Ceo di Inthezon, si concentra proprio su vantaggi e svantaggi delle due modalità di vendita su Amazon, guidando alla migliore scelta sulla base delle proprie esigenze.