Senso, azienda italiana fondata a Milano nel 2019 da Gianmaria Monteleone, è passata da ricavi di 5 milioni nel 2020 ai 20 milioni di euro nel 2021, quadruplicando quindi il fatturato: l’obiettivo per i prossimi anni è toccare quota 270 milioni di fatturato. Inoltre, grazie a un finanziamento da 6 milioni di euro concluso a metà 2021, Senso ha anche annunciato un aumento di capitale da circa 50 milioni per sostenere la crescita verso la leadership europea nel proprio settore e per aprire le porte verso mercati extra-europei a partire dal 2025.

Sono oltre 160.000 dispositivi presi in gestione da Senso e salvati dal trasformarsi in rifiuto elettronico; più di 130.000 i clienti in tutta Europa e 16 paesi europei serviti.

"Ricondizionare significa curare e noi di Senso vogliamo essere un punto di riferimento in questo mercato –commenta Gianmaria Monteleone, fondatore e Ceo di Senso e di YouniteStars–. Siamo una realtà giovane, in grande crescita e per questo ringrazio sia i nostri partner internazionali, sia i talenti che costituiscono il team. Di recente siamo anche diventati i principali donatori dell’associazione no profit PC4U, fondata da quattro giovani per aiutare gli studenti bisognosi, donando dispositivi elettronici per la Dad. L'obiettivo è ampliarne la gamma, raccogliendo, ricondizionando e distribuendo a nostre spese una serie di dispositivi per tutti coloro che non possono permettersi determinati device. In questo modo siamo i primi ad avere una branca no profit nel settore e lavoreremo per far crescere questo progetto e sostenerne altri, coinvolgendo anche il mondo aziendale e le istituzioni che già collaborano con noi. La nostra attività e i nostri servizi, quindi, non si rivolgono solo ed esclusivamente ai singoli consumatori, ma anche ad aziende e università con iniziative mirate ed efficaci”.

Innovazione come punto di forza

L’azienda fa dell’innovazione un punto di forza e mira a ottimizzare, attraverso lo sviluppo già in atto dell’intelligenza artificiale (AI) e di un software di ultima generazione, i tempi di lavoro, la gestione dei diversi flussi operativi e della cura del cliente (customer care), riducendo al minimo il margine di errore. La stessa AI consente all’impresa di tramutarsi in una vera e propria boutique online, in grado di rispondere ai clienti a prescindere dalla lingua, dalla piattaforma scelta per l’acquisto o dalla situazione di riferimento. Per quanto riguarda il lato green, la sostenibilità è un valore oltre che un metodo operativo che emerge in tutte le scelte aziendali, tra cui quella di utilizzare packaging riciclabili per distribuire gli iPhone ricondizionati ed eliminare totalmente l’utilizzo di carta e plastica in azienda. Il processo di ricondizionamento riduce gli sprechi e le emissioni di CO2. Con la collaborazione dei clienti, Senso ha risparmiato oltre 29.000 kg di anidride carbonica. Dai singoli processi operativi si passa alle piccole e grandi iniziative quotidiane: nel corso del 2021, l’impresa milanese ha piantato un albero al giorno per incrementare ulteriormente il suo impatto positivo sull’ambiente.

Il B2B e la novità di Nebula

Sempre in ottica di sostenibilità ricordiamo il servizio green rivolto al B2B: percorso verso la sostenibilità condotto al fianco delle imprese, coinvolgendo i luoghi di lavoro a 360°. Ogni azienda, a cadenza variabile, è chiamata a sostituire il parco dei dispositivi mobili in uso. Senso si offre di ritirare i parchi tecnologici usati per ricondizionarli e immetterli nuovamente nel circuito di vendita. In questo modo, le singole realtà aziendali arrivano a risparmiare fino al 30% dei loro investimenti annui, rimanendo al passo con la tecnologia.

Una novità in casa Senso è Nebula, spazio di oltre 6.000 mq acquisito per sviluppare un laboratorio dell’innovazione per eCommerce e new retail. Lo scopo principale consiste nella creazione di un vero e proprio centro d’eccellenza dove attrarre le migliori realtà, talenti e professionisti del settore grazie alla condivisione dell’infrastruttura tecnologica e al trasferimento di conoscenze e competenze coltivate all’interno del polo.