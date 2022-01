Sezamo sbarca in Italia e sceglie Milano

Si amplia la presenza di soluzioni e società di eCommerce e home delivery. Il settore cresce in più Paesi e asseconda le rinnovate esigenze dei consumatori. Un fenomeno che, inutile dirlo, è stato accelerato dalla pandemia da Covid-19 che ha modificato il panorama moderno. In un contesto di questo tipo si inserisce Sezamo, specializzata nella vendita di prodotti alimentari di marca, locali e tipici, sempre freschi, con consegna a casa in 3 ore. Fa parte del gruppo Rohlik ed è già attiva in più Paesi europei come Germania, Austria, Ungheria, Repubblica Ceca. Oggi Sezamo è pronta a conquistare l'Italia. Milano segnerà l'ingresso della piattaforma, pronta al debutto anche in Romania, a Bucarest. Nominato il Ceo per l'Italia, Andrea Colombo (ex direttore generale operazioni Coop Lombardia).

I programmi di espansione sono importanti. Come ha sottolineato il fondatore del gruppo Rohlik, Tomáš Čupr, sarà creato il "primo centro di approvvigionamento in Spagna". Questo significa che Sezamo arriverà anche a Madrid e proseguirà il suo sviluppo in molti altri Paesi. "Questa operazione di espansione in Europa si colloca sulla scia di una crescita impressionante riscontrata in tutti i nuovi Paesi in cui Rohlik è presente, come Monaco, dove abbiamo recentemente superato il traguardo dei 1.000 ordini al giorno in un tempo record -afferma il manager-. Il nostro modello di business, che consiste nel consegnare brand globali e nazionali di alta qualità, così come prodotti locali, si sta rivelando sempre di più un vero successo".

Attualmente Sezamo conta oltre 750.000 clienti nei quattro mercati internazionali in cui già opera e ha registrato nel 2020 un fatturato che supera i 300 milioni di euro.