Shopping in streaming per Marks & Spencer

Da fine gennaio l'eCommerce M&S.com offre un nuovo servizio ai clienti online, lo shopping in streaming di Marks & Spencer. Il retailer inglese ha deciso di agganciarsi al trend del live streaming che, afferma citando una ricerca McKinsey, entro il 2026 aggregherà tra il 10 e il 20% del retail a livello globale.

Cosa offre lo streaming Marks & Spencer

Il canale realizzato in partnership con la software house LiSA consiste in una trasmissione video dal sito eCommerce M&S.com e raggiungibile dal menu "Inspire me" e poi "M&S live". Qui i 13,5 milioni di clienti del retailer, potenziali spettatori, trovano sia il palinsesto degli streaming che le registrazioni delle vendite già avvenute.

Obiettivo, inspirare l'acquisto approfondendo la conoscenza dei prodotti secondo filoni tematici legati alla stagione o ai trend. Le prime trasmissioni per esempio erano legate all'abbigliamento sportivo, quindi al trend benessere e salute, a febbraio sono in programma streaming per San Valentino. Ogni settimana c'è uno streaming nuovo.

In video intervengono due persone, una specialista M&S che presenta i prodotti, l'altra è funzionale alla dimostrazione, per indossare il prodotto o testarlo nel caso di abbigliamento sportivo. Gli spettatori collegati possono fare domande in diretta via chat e acquistare subito ciò che vedono se lo streaming Marks & Spencer riesce a ispirarli in modo convincente.

I clienti hanno mostrato di gradire lasciando recensioni molto positive e rimanendo in ascolto in media per oltre il 75% della trasmissione. Il feedback dei clienti è uno degli aspetti dai quali M&S conta di trarre utili spunti rispetto ai propri brand e agli stili proposti.

Un mondo di servizi connessi per Marks & Spencer

Lo shopping in streaming completa un insieme di servizi che M&S ha introdotto online negli ultimi 18 mesi. Tra questi, il click & collect con il reso instore, il consulente di prodotto online, per arredamento, abbigliamento maschile e lingerie, che ha totalizzato a gennaio 28.000 consultazioni in 9 mesi. Altre iniziative recenti sono lo user generated content e il pulsante "shop the look" sull'eCommerce.

Rimanendo nel campo dei video, il retailer ha prodotto nell'ambito del programma di fidelizzazione Sparks, oltre 14 milioni di membri, una serie di video dedicati alla preparazione di ricette o a preview fashion per l'abbigliamento Sparks Live, disponibili successivamente sul canale Youtube e visti in diretta da 50.000 persone, in differita da altre 100.000.