Sifone Gourmet di iSi , l’ alleato in cucina nella realizzazione di ogni genere di spume e non solo. Grazie ai continui sviluppi oggi lo strumento è diventato estremamente versatile, oltre ad essere utilizzato nelle preparazioni calde e fredde, è in grado di realizzare spume dolci e salate, spugne e alimenti soffiati (cioccolato e altro).

Si trova disponibile in 3 misure, 0,25 lt 0,50 lt e 1 lt ed è possibile completarlo con una serie di accessori tra cui le praticissime coperture in silicone che assicurano una salda presa ed una protezione al calore durante gli utilizzi a caldo.

In commercio poi si trova il libro N2O «declinazioni con il sifone» interamente dedicato all’ uso del sifone che in un percorso di 66 ricette a firma Chef Danilo Angé , spiega e ispira il suo utilizzo.

Funziona per mezzo di ricariche di gas principalmente di n2o (protossido di azoto) che oggi iSi realizza in formato maggiorato in modo da rendere ancora più prestante il sifone Gourmet.

