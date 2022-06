Siglata partnership Sephora – Jova Beach Party

Il marchio del beauty promuove i suoi prodotti portando i look dell’estate, realizzati da make up artist, nelle 21 tappe del tour di Jovannotti

Si chiama Sephora x Jova Beach Party 2022, ed è la partnership fra il brand del beauty Sephora ed il Jova Beach Party, il tour di Jovannotti.

La collaborazione tra le due società si basa su valori comuni quali: la condivisione, la self-expression, l’inclusività e la volontà di andare a coinvolgere tante generazioni diverse unite dalla passione per la musica e per il beauty.

Attraverso questa partnership, Sephora e il Jova Beach Party si uniscono per portare in Italia, come già accade in altri festival internazionali, un ambiente ricco di ispirazioni dove far nascere nuove mode e modi di esprimersi attraverso la musica e il make up.

In occasione del tour Jova Beach Party 2022, Sephora coinvolgerà i suoi migliori talenti make up da tutta Italia per portare i look più ambiti dell’estate nelle 21 tappe del tour, a partire da Lignano Sabbiadoro il 2 luglio fino al 10 settembre nell’ultima tappa presso l’aeroporto di Milano Bresso. Per l’occasione Sephora darà vita ai make up look ufficiali dell’evento che potranno essere realizzati da tutti i partecipanti nell’esclusivo spazio Sephora Beach Club, situato all’interno dell’area sponsor. Tre eyes-look, un face-look e un lips-look che in soli 10 minuti, grazie all’espertise dei make up artist Sephora, trasformeranno in “festival lover” tutti coloro che entreranno nell’area dedicata. E per chi cerca qualcosa di veloce ma d’impatto sarà possibile accedere al servizio Flash Strass disponibile nella make up station dedicata.

Sephora sarà protagonista anche del backstage con altri 3 make up look creati appositamente per gli artisti: Halo Glittery Look, Colorful Make up e Liner Power.

Non solo: il mondo del Jova Beach Party si trasferirà anche in store grazie al servizio make up da 30 minuti: 3 look, perfetto mix di quelli creati per il Jova Beach Party 2022, verranno proposti e realizzati dai make up artist Sephora in tutti i negozi d’Italia per permettere a tutti di sfoggiare i make up più in voga dell’estate e il costo del servizio sarà totalmente redimibile in prodotti.