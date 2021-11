SIM telefoniche in gdo, iniziativa win-win a tutto vantaggio del consumatore

L’ampliamento dello spettro di esigenze relativo ai servizi offerti dal supermercato è sempre più evidente ed è un fenomeno che va interpretato alla luce del cambiamento radicale che sta investendo il mondo della grande distribuzione in questi anni

Il consumatore richiede nel momento dell’acquisto la possibilità di fare una “esperienza di valore”, quella shopping experience che permette di identificare nell’insegna i fattori che la distinguono dalle altre. Per soddisfare le crescenti esigenze del cliente, le tecnologie retail, oltre a essere innovative, devono essere in grado di ottimizzare i processi, garantire l’efficienza e incrementare la redditività. I supermercati sono ormai diventati un luogo di servizi a 360 gradi: un’offerta completa che va a comprendere anche le ricariche telefoniche e delle Pay tv, ad esempio, come anche il pagamento delle bollette, il tutto comodamente alla cassa del supermercato.

La Sim nel carrello della spesa

In particolare, a partire dall’anno scorso, all’interno dei punti vendita di note insegne del Food e dell’Elettronica, e per la prima volta nel mercato italiano delle telecomunicazioni, le SIM telefoniche prepagate possono essere acquistate in cassa grazie alla tecnologia messa a punto da epay, divisione del gruppo Euronet, da ormai 15 anni unico player in Italia autorizzato a distribuire le ricariche telefoniche nella gdo. Cambiare operatore di telefonia mobile o attivare un nuovo contratto diventa così un’operazione sempre più rapida ed intuitiva: il cliente può aggiungere al proprio carrello della spesa una nuova SIM, pagarla in cassa e attivarla successivamente, in modo semplice e in piena libertà, scegliendo tra uno dei negozi dell’operatore, chiamando il servizio clienti per un’attivazione supportata, oppure direttamente online sul sito dell’operatore. Con questa iniziativa gli operatori offrono un’esperienza d’uso sempre vicina alle esigenze dei clienti e ampliano la propria presenza sul territorio italiano garantendosi una penetrazione anche in retailer “fuori categoria” come appunto i supermercati. Inoltre, rispetto ad altre soluzioni di mercato, questa non necessita di investimenti in infrastrutture hardware dedicate, né in addetti specializzati presso i punti di vendita: la SIM è infatti semplicemente esposta nel negozio come gli altri prodotti prepagati già distribuiti da epay, come ad esempio le ricariche telefoniche e, al momento del pagamento in cassa, viene preattivata. L’attivazione potrà poi essere completata sul sito dell’operatore o via telefono in maniera molto semplice. Il progetto è stato realizzato grazie alla propensione all’innovazione di operatori che hanno accolto la proposta tecnologica e commerciale di epay e di insegne sempre pronte a offrire ai propri clienti nuovi servizi e nuovi prodotti.

Le insegne già attive

La prima grande catena a proporre le SIM telefoniche nei propri superstore è stata Esselunga, mentre il primo operatore che ha debuttato con le proprie SIM in gdo è stato Kena Mobile, il second brand del Gruppo TIM con l’iniziativa ‘SIM&GO’, poi seguito anche da Very Mobile. Oggi hanno sposato la soluzione tecnologica di epay anche altre insegne non solo del Food come Maiora, del gruppo Despar, e Pam Panorama, ma anche dell’Elettronica come Unieuro e Trony, e le librerie La Feltrinelli e Mondadori, confermando l’interesse trasversale a tutte le categorie della distribuzione moderna nel voler ampliare la propria offerta in questa direzione facilitando ai propri clienti l’attivazione di un nuovo contratto di telefonia mobile anche alla luce del fatto che nell’ultimo anno le linee interessate da un cambio di operatore sono state 11 milioni (dato dell’Osservatorio sulle Comunicazioni 2020/2021 dell’AGCOM)

Il ruolo di epay nell’implementazione del servizio

Altri operatori sono pronti ad offrire un’efficiente e innovativa customer experience ai nuovi clienti sfruttando il supporto di epay, leader in Europa nella distribuzione di soluzioni prepagate, pronto ad accompagnarli in questa nuova iniziativa curando tutti gli aspetti: l’integrazione tecnologica del nuovo prodotto nei sistemi dei retailer, la realizzazione del packaging/blister contenente la SIM da esporre sui ganci posizionati in avancassa, la distribuzione ed esposizione delle SIM nei negozi dell’insegna (attraverso attività di merchandising) al fine di renderle facilmente accessibili ai clienti interessati.

