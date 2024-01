Sistema CO₂ remoto con recupero di calore

NaturaSi Torino ottimizza l'efficienza energetica con il sistema CO2 di AHT Italia: soluzione sostenibile per il leader italiano dei prodotti biologici

A Torino, AHT Italia ha installato un sistema completo a CO 2 con recupero di calore presso il negozio NaturaSi. Il cliente è un marchio leader in Italia nella distribuzione e vendita di prodotti biologici, con oltre 300 punti vendita specializzati. Nei loro negozi, la sostenibilità ambientale e l'efficienza energetica sono aspetti fondamentali. Attraverso un’attenta ristrutturazione, NaturaSì ha realizzato un immobile caratterizzato da una forte attenzione all'ambiente, dotato di isolamento termico in fibra di legno, impianti di ultima generazione, legno certificato e vernici ecologiche. Naturalmente, l'impianto di refrigerazione deve rispettare questi valori e assecondare l'approccio del cliente.

AHT Italia ha offerto una soluzione con il refrigerante naturale CO2. NaturaSi era alla ricerca di una soluzione che garantisse un sistema integrato ad alta efficienza energetica con recupero di calore e tecnologia all'avanguardia che doveva essere conforme alle attuali e future evoluzioni normative F-GAS. AHT Italia è stata in grado di soddisfare tutti questi requisiti con l'impianto a CO 2 che include la centrale frigorifera "Conveni-Pack" di Daikin.

In totale, il sistema offre più di 13 metri di frigoriferi e congelatori verticali, un banco di servizio, un aggregato per celle frigorifere a media temperatura, tre cassette round flow di condizionamento dell'aria e un Conveni-Pack di Daikin.

In questo progetto è stato fornito l'impianto HVAC+R completo con soluzioni del gruppo Daikin, AHT Italia è stato il partner di riferimento per la consulenza, la fornitura e l'esecuzione di tutta la parte relativa alla refrigerazione commerciale e agli impianti per il cliente. La soluzione installata da AHT Italia è il primo sistema conveni-pack a CO 2 con recupero di calore installato in Italia, uno degli obiettivi di NaturaSi era creare un punto vendita che facesse da apripista in termini di efficienza energetica e sostenibilità.

Massimizzare l'efficienza energetica

I murali MT per la refrigerazione a CO 2 sono collegati ad alcune unità e alle cassette round flow e consentono di recuperare il calore prodotto per il riscaldamento del punto vendita. Il nuovo sistema di AHT è circa il 20% più efficiente dal punto di vista energetico rispetto al sistema R404A di cui disponeva in precedenza NaturaSi.

L'installazione è completata da un sistema di monitoraggio con il quale il cliente ha il controllo sul funzionamento delle unità e sulle loro prestazioni. Con questo sistema, NaturaSi è passata da intervalli di manutenzione a un controllo costante, con l'obiettivo di ottenere le migliori prestazioni possibili di tutte le unità.