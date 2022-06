Skechers lancia l’eCommerce in Italia

Nuovo eCommerce per Skechers che debutta online nel nostro Paese con l'eCommerce con una proposta di abbigliamento, calzature e accessori

Il brand di calzature sportive debutta online lanciando l'eCommerce italiano con una proposta di scarpe, abbigliamento uomo, donna e bambino e accessori Skechers.

“Il lancio di questa nuova piattaforma eCommerce supporta l’espansione in Italia delle nostre attività rivolte direttamente al consumatore -commenta Sergio Esposito, general manager di Skechers Usa Italia-. Il nuovo shop online ci permette di raggiungere i nostri clienti e connetterci con loro ovunque si trovino e in qualunque modo preferiscano fare acquisti. Attraverso questo essenziale canale siamo in grado di mostrare il brand, presentare nuove collezioni e lanciare iniziative mirate a una gamma più ampia di clienti in tutto il Paese, compresi coloro che potrebbero non avere un comodo accesso ai nostri negozi al dettaglio o a uno degli store monomarca Skechers”.

Il marchio opera in più Paesi del mondo sia online che offline e in Italia opera con circa 30 punti di vendita tra cui il flagship store situato in via del Corso a Roma. Gli shop online Skechers sono disponibili anche in Europa, India, America e Asia.

“Flessibilità e miglioramento dell’esperienza per il consumatore sono alla base della nostra strategia di vendita diretta -aggiunge David Weinberg, chief operating officer di Skechers-. Investire in digital ed eCommerce non solo è importante, ma imperativo, visto che i consumatori, un tempo esitanti, negli ultimi due anni si sono sempre più abituati ad acquistare online. Questi investimenti favoriscono il nostro progresso nel diventare un rivenditore omnicanale, in grado di soddisfare la domanda in qualsiasi momento, ovunque e comunque il consumatore voglia fare acquisti, che sia dalla comodità delle loro case o nei nostri bellissimi store fisici”.