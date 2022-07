Slowear raddoppia la presenza a New York

Prosegue l'espansione dell'insegna negil Stati Uniti con un punto di vendita a New York, il secondo nella Grande Mela, aperto a Noho

L'insegna torna a investire a New York con il secondo punto di vendita Slowear aperto a Noho, situato ad angolo tra Lafayette e Bleecker Street in un'area di 270 mq. “Slowear ha sempre creduto nel retail fisico ed esperienziale e continua a credere nella vendita al dettaglio omnicanale e nella presenza dei nostri negozi vicino ai nostri clienti” dichiara l'amministratore delegato Marco Bernardini.

Il punto di vendita

Lo store, progettato in collaborazione con lo Studio Donati di Milano, è dotato di una lounge dotata di bar e smart TV collegata alla neonata Slowear TV, il canale televisivo di Slowear Magazine. Inoltre è presente un'area beauty con prodotti per il grooming e una zona dedicata ai trattamenti. L'ambiente riprende lo stile newyorkese con soffitti in lamiera decorati, colonne in ghisa a tutta altezza. Si affaccia sulla strada grazie a sei vetrine poste tra Bleeker street e Lafayette street. L'assortimento, come da consuetudine, propone una selezione dei marchi Incotex, Zanone, Glanshirt e Montedoro con prodotti di abbigliamento e accessori.

Lo sviluppo dell'insegna

L'espansione della catena continuerà nei prossimi mesi con ulteriori aperture in diverse aree geografiche. Slowear crescerà infatti a Parigi, Amburgo e Chicago. In Italia prevede di aprire un terzo spazio a Roma, all'interno de la Rinascente di Roma Fiume.