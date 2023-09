Sole365: il bilancio dell’iniziativa solidale per l’Unicef

Raccolta la somma di 77.330 euro da parte di Sole365 con cui l’Unicef potrà garantire un anno di scuola a oltre 700 bambini in difficoltà

La vendita della collana Letture al Sole ha permesso a Sole365 (Ap Commerciale-Megamark-Selex) di raccogliere la somma di 77.330 euro con cui l’Unicef potrà garantire un anno di scuola a oltre 700 bambini in difficoltà.

“Il risultato raggiunto grazie a questa iniziativa è un simbolo tangibile dell’importanza che ha per il mondo dell’impresa farsi portavoce di cause importanti. Crediamo fermamente che l’istruzione sia la chiave per costruire un futuro migliore per tutti e siamo orgogliosi di poter contribuire a questa causa” dichiara Antonio Apuzzo, amministratore delegato di AP Commerciale, proprietaria del brand Sole365.

L'attività solidale si è svolta dal 1° luglio al 17 settembre grazie al supporto dei clienti che hanno aderito. "Favorire l’istruzione è di importanza strategica per le generazioni future e l’impegno promosso dall’Unicef è di prioritaria rilevanza visto che milioni di bambini in tutto il mondo restano ancora esclusi dall'istruzione primaria -spiega il gruppo-. Il diritto all'istruzione è considerato un diritto umano fondamentale ed è uno dei più importanti fra gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile. Essendo ancora oggi l'accesso all'istruzione un privilegio che non tutti possono avere, Sole365 ha deciso di contribuire alla causa supportando la missione dell’Unicef".