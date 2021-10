L’Ufficio Economico e Commerciale di Spagna a Milano, in collaborazione con ICEX, organizza l’8 novembre 2021 Spagna Gourmet Milano, una giornata dedicata alle migliori specialità dell’offerta alimentare di Spagna. Dopo gli ultimi due eventi in streaming, si ritornerà ad un evento fisico presso l’hotel The Westin Palace Milano, in piazza della Repubblica 20, dalle ore 10 alle ore 19.

Venti aziende spagnole presenteranno ed offriranno in degustazione i loro prodotti gourmet: jamón ibérico, jamón serrano reserva, salumi vari, conserve di pesce, formaggi dop, olii evoo, zafferano, selvaggina e piatti preparati, birre artigianali, vermouth… Il format sarà uno showroom in cui ogni espositore avrà a disposizione uno spazio espositivo individuale per la presentazione dei propri prodotti.

L’invito a partecipare è rivolto esclusivamente agli operatori professionali italiani della distribuzione commerciale e della ristorazione.

Alle ore 12:00 un esperto tagliatore presenterà una masterclass sul taglio e sulle modalità di presentazione e servizio del jamón ibérico. E alle ore 13 una degustazione di tapas preparate con i prodotti in esposizione.

Ingresso gratuito, previa registrazione.

Per info: +39 02781400 – milan@comercio.mineco.es

Vi aspettiamo!