Spumante365: l’enoteca digitale per le bollicine punta ai mercati esteri

La piattaforma di spumantistica italiana Spumante365 ha importanti obiettivi di crescita e programma l'internazionalizzazione

Continua crescere la vendita di spumanti così come la spesa online. In un contesto certamente favorevole si muove la piattaforma di spumantistica italiana Spumante365 che ha importanti obiettivi di crescita. In meno di un anno dalla sua creazione, è già pronta al secondo round di finanziamento ma punta anche all’internazionalizzazione grazie ad un gruppo di investitori internazionali.

Spumante365 nasce dall'idea di Marco Duò, founder & ceo dell'azienda, che ha creato un eCommerce verticale dedicato alle bollicine esclusivamente italiane con un buon rapporto qualità-prezzo, consigliate agli utenti da un gruppo di esperti. Il successo della piattaforma coinvolge, ovviamente, anche le piccole e medie cantine italiane selezionate che saranno traghettate verso i mercati esteri. Si tratta per lo più di aziende di piccole dimensioni che da sole non avrebbero avuto la forza produttiva per intraprendere un percorso di export. “Vogliamo fare grandi i piccoli vignaioli” spiega Marco Duò.

Il consumatore può effettuare un acquisto autonomo (transazionale) e/o con abbonamento (subscription). Quest'ultima è una modalità in via di attivazione.

L'acquisto dai produttori

Spumante365 acquista tutte le referenze presenti nel suo assortimento direttamente dai produttori e quindi non in conto vendita. “Preferiamo acquistare in anticipo per rispettare il lavoro del produttore: piccoli loro piccoli noi, nella logica di promuovere vini di assoluta qualità" spiega il ceo che sottolinea anche la convenienza della propria offerta: "Secondo i nostri dati, i prezzi di 9 spumanti su 10, in comparazione con le principali enoteche digitali e non, risultano essere più vantaggiosi per il consumatore".