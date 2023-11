Stop virus e batteri con le cuccette Sanisoft

Vitakraft arricchisce la sua gamma di prodotti per il comfort di cani e gatti con una linea di cucce e plaid sottoposti ad un innovativo trattamento sanificante

L’innovativo sistema Sanisoft, che nasce per la sanificazione in ambito ospedaliero, sanifica i tessuti e li rende igienizzati e sicuri proteggendo così la salute dell’uomo e quella del suo amico a quattro zampe.

COME FUNZIONA

Il tessuto, prima della tinteggiatura, viene sottoposto ad un trattamento dove all’interno delle fibre viene inserita una molecola di Biossido di Titanio (TiO2). La molecola si attiva grazie all’azione fotocatalitica (esposizione alla luce solare o artificiale) ed elimina efficacemente il 99% di virus, batteri e cattivi odori. Il tessuto, inoltre, diventa antistatico e quindi facile da pulire perché non trattiene i peli.

Il Biossido di Titanio è innocuo per uomo e animali: la molecola è approvata dal Ministero dell’Ambiente e tutela del territorio.

SANIFICAZIONE NATURALE E PERMANENTE

Il trattamento Sanisoft è ecocompatibile perché non contiene additivi chimici e non lascia residui.

L’azione antibatterica mantiene la sua efficacia nel tempo anche dopo vari lavaggi perché si riattiva ad ogni nuova esposizione alla luce. E’ sufficiente non coprire cuccette e plaid con coperte o altri teli che ne bloccherebbero l’azione fotocatalitica.

CUCCETTE E PLAID MADE IN ITALY

La linea è realizzata totalmente in Italia con un tessuti d’arredo idrorepellenti di elevata qualità e grammatura ed è rifinita minuziosamente in ogni dettaglio, per offrire il meglio della nostra produzione.

L’assortimento di cucce propone tre taglie (S-M-L) larghe rispettivamente 40, 60 e 70 cm. Tre sono gli abbinamenti di colore: blu con bordino panna e cuscino double face blu/panna), marrone con bordino beige e cuscino double-face marrone/beige, grigio con bordino verde lime e cuscino double- face grigio/verde lime. Il fondo è realizzato in TNT antiscivolo mentre l’interno è in poliestere 100%.

I Plaid sono ideali sul divano e sul sedile dell’auto o da portare comodamente con sé fuori casa. Grazie ai manici e al pratico moschettone si richiudono come un’elegante borsetta. Tramite zip è possibile separare la parte in ecopelle, facilmente lavabile con un panno umido, dalla parte in tessuto, lavabile in lavatrice a 30°. I plaid sono realizzati con tessuto interno in poliestere 100% e tessuto esterno in poliuretano. I prodotti misurano tutti 70x 60 cm e sono disponibili nei seguenti colori: panna, verde lime e beige.

Scopri di più su www.vitakraft.it