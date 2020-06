Su Jd.com le scarpe si provano con la realtà aumentata Sony

La prova delle scarpe? Sul portale eCommerce Jd.com si fa a distanza grazie al nuovo strumento di realtà virtuale implementato dall'azienda in partnership con Sony. La nuova tecnologia di misurazione della distanza di chiama "Time of flight" e consente la misurazione attraverso due scansioni del piede, una dall’alto e l’altra lateralmente. Il risultato è una simulazione molto realistica del modello scelto dal cliente tra quelli in stock.

"I consumatori sono da tempo preoccupati degli acquisti online dei prodotti di moda perché temono che le dimensioni delle scarpe siano incerte o lo stile della calzatura inadatto al proprio piede", spiega Jd.com in una nota: "La realtà aumentata aiuterà i consumatori a semplificare i processi di acquisto. Jd.com svilupperà le proprie offerte di realtà aumentata in altri scenari come la valutazione della pelle e lo streaming video sempre attraverso la realtà aumentata".

Per Jd.com è solo l'ultimo passo verso un utilizzo di questo tipo di tecnologia. Già nel 2018, ad esempio, il gruppo aveva presentato una Fitting room digitale che consentiva di provare i diversi outift a livello virtuale. Dispositivo che la società ha poi adattato anche sotto forma di specchi per i punti di vendita fisici.