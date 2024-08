Su TikTok spopola il turismo dei supermercati

In Italia i viaggiatori apprezzano soprattutto la cosiddetta Pasta Island, i ricchi reparti dedicati alla pasta. A questo si aggiunge la ricercare delle specialità della cucina regionale

I supermarket come attrazioni turistiche. È la tendenza emergenza su TikTok, identificata con l’espressione inglese di “Travel Grocery”. Ad analizzare la nuova tendenza, che vede i viaggiatori includere tra le attrazioni da visitare i punti di vendita, è SumUp, partner commerciale degli esercizi commerciali, ai quali offre – tramite app - un conto corrente e una carta aziendale gratuiti.

Le esperienze più curiose a livello internazionale

Tra gli esempi citati nel report, i megastore degli Stati Uniti, dove tutto è enorme, compresi i prodotti in vendita, così come i piccoli supermercati delle isole greche, in cui fare la spesa può essere molto costoso. Spicca il formato “urban chic” lanciato in Francia, supermarket in cui protagonista è l’allestimento estetico e la qualità dei prodotti.

Nei supermercati di Cina e Hong Kong i creator di TikTok non si limitano a riempire i carrelli, ma non vedono l’ora di assaggiare le merendine più curiose del mondo. Come le caramelle white rabbit, ripiene di latte e avvolte nel riso,.

In Italia spiccano i prodotti tipici

Quanto all’Italia, si diffonde sempre più il reparto dei prodotti locali e a “chilometro zero”, per far sperimentare ai turisti l’esperienza culinaria del Belpaese.

A stupire i turisti è soprattutto la cosiddetta Pasta Island, il ricchissimo reparto dedicato alla pasta. A questo si aggiunge l’ultimo trend della spesa dei turisti nella Penisola: cercare le specialità della cucina regionale, a seconda di dove si va in vacanza. La tendenza è subito recepita dalle catene di Gdo italiane, le quali ormai tengono a rendere partecipi i turisti della grande varietà presente in Italia: dai vini piemontesi a quelli veneti, che in numerosi supermercati sono allestiti in formato di vere e proprie “cantine”, fino alla rosticceria siciliana e alla pizza napoletana.

Supermercati come spaccato della cultura locale

“Con il loro grande assortimento di prodotti tipici e curiosità, i supermercati diventano per i turisti uno spaccato della cultura del Paese che stanno visitando: entrare a fare la spesa, quando si è in viaggio, è un’esperienza che arricchisce e diverte -, ha dichiarato Umberto Zola, responsabile online sales Ee di SumUp -. “Il trend del Travel Grocery, consacrato dai content creator di TikTok, è particolarmente interessante da intercettare per gli esercenti: i supermercati e i negozi di alimentari possono valorizzare le proprie caratteristiche di unicità e diventare un fattore di attrazione anche per le nuove generazioni, offrendo un’esperienza d'acquisto sempre più variegata e smart. In questa direzione, è fondamentale fornire diverse opzioni di pagamento per semplificare e velocizzare la spesa dei turisti”.