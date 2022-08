Summer Garden Party: il livestream shopping di Leroy Merlin

Il livestream di Leroy Merlin è stata presentata dagli speaker di Radio Deejay Andrea & Michele con l’intervento di Tracy di Masterchef

Leroy Merlin punta sul Livestream Shopping e dopo il successo del primo appuntamento Barbecue, che spettacolo!, è stato presentato lo show in diretta Summer Garden Party. Nella diretta streaming trasmessa sul sito leroymerlin.it le ultime novità sull’arredo e la decorazione degli spazi esterni. Il Live show ha dato il via ufficiale alla nuova campagna promozionale multicanale Summer Garden, valida fino al 15 agosto. Inoltre, Leroy Merlin ha lanciato il concorso Il mio Summer Garden, grazie al quale i clienti potranno vincere fino a 200 euro di buoni spesa.

La Summer Garden Party

Il livestream di Leroy Merlin, Summer Garden Party, è stato presentato dagli speaker di Radio Deejay Andrea & Michele. Gli esperti sono stati Roberto, di Leroy Merlin Nova Milanese, e Federico, architetto Leroy Merlin Torino Giulio Cesare, che hanno condiviso idee su come arredare il giardino o il terrazzo e sull’organizzazione di una festa serale. Inoltre, presente anche Tracy, vincitrice dell’ultima edizione di Masterchef, che ha preparato due ricette da aperitivo sul barbecue.

Dopo il riscontro dei primi due appuntamenti, Leroy Merlin sta lavorando a un nuovo evento previsto per il 29 settembre: un raduno live per i clienti appassionati di giardino, con le ultime novità di prodotto, in cui saranno lanciati una promozione omnicanale e un concorso.

Coinvolgimento allo shopping

Durante il Summer Garden Party i clienti hanno potuto interagire con gli esperti di Leroy Merlin via chat. Gli spettatori hanno ricevuto suggerimenti in tempo reale e procedere all’acquisto nel corso della diretta stessa senza abbandonare lo show. La live experience diventa, così, uno strumento strategico utile per valorizzare le competenze degli esperti Leroy Merlin, mostrare ai clienti i prodotti in situazioni d’uso, ma anche entrare in contatto e rafforzare il proprio legame con la community. Si tratta di uno strumento di coinvolgimento allo shopping, che unisce la partecipazione alla comodità dello shopping online e sono in molti ad averne compreso le potenzialità. Per esempio, da poco YouTube ha lanciato una collaborazione con Shopify per la quale sarà possibile partecipare proprio a eventi di live shopping. “Le live sono un format innovativo che ci permette di attirare e coinvolgere i clienti appassionati, proponendo loro di vivere insieme, in diretta live, un’esperienza di intrattenimento, acquisto e conversazione -spiega Caterina Clasa Nincevich, community & network manager di Leroy Merlin Italia-. Le connessioni emotive e le interazioni create con la community diventano il vero driver di acquisto”.