SUN: la mdd Consilia promuove iniziative solidali

#Esg. Varie le attività del Gruppo Sun e della mdd Consilia in occasione delle festività natalizie tra cui le donazioni al Banco Alimentare

Nel corso del periodo natalizio il Gruppo SUN intensifica le attività di solidarietà attivando su più fronti. Ventimila prodotti a marchio Consilia tra panettoni, tavolette di cioccolata e cotechini, sono state consegnati a cinque Fondazioni regionali del Banco Alimentare, per aiutare i nuclei familiari in difficoltà a causa della situazione socio-economica attuale. Inoltre, il gruppo ha sostenuto la Comunità di Sant’Egidio donando 31 pedane di generi alimentari Consilia a favore del progetto Cibo per tutti a sostegno delle persone senza dimora, degli anziani, e delle famiglie più in difficoltà ma anche ai profughi dalla guerra in Ucraina.

“Ringraziamo le insegne che hanno voluto mettere Consilia al centro di iniziative tanto speciali e nobili durante tutto l’anno e di più a Natale –dice Marco Odolini, presidente di Consilia-. Hanno ben rappresentato lo spirito del nostro impegno quotidiano, che dal

miglioramento della qualità dei prodotti , al contenimento dei prezzi e al conseguente al

miglioramento della qualità della vita, è sempre fatto di azioni concrete”.