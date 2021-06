Supporto di comunicazione per il network In Cartoleria

Nato nel 2019 come progetto di Lagicart per creare una rete di punti di vendita dedicato al mondo della cancelleria con l'insegna In Cartoleria, anche quest'anno prosegue la crescita supportata da una serie di attività di comunicazione.

Le iniziative per il network In Cartoleria

Le cartolerie aderenti al progetto, un programma di affiliazione intrapreso dal centro di distribuzione e ingrosso di articoli per la scuola e da ufficio Lagicart, possono disporre di una serie di strumenti per incentivare le vendite. Strumenti e iniziative che Lagicart supporta con strumenti di comunicazione e di marketing dedicate, mirate alla fidelizzazione del partner.

Concorsi a premi - Dopo il successo del 2020, è confermato anche per il 2021 il concorso "Cliente del mese" che premia il cliente che nel mese di riferimento ha fatto la spesa con maggior importo.

La novità di quest'anno è il concorso "Tutti in bici" che mette in palio una city bike personalizzata con i motivi di In Cartoleria che si può vincere con una spesa minima di 20 euro presso un negozio del network In Cartoleria. Acquistando, si partecipa automaticamente all'estrazione. La premiazione avviene a dicembre, quando tutte le cartolerie riceveranno ciascuna una bicicletta, da esporre in vetrina e assegnare al fortunato cliente.

Raccolta punti - Si tratta di una instant win chiamata "Ti PremiAMO" che coinvolge le cartolerie del network In Cartoleria con concorsi a vincita immediata sia instore che tramite app.

La fidelity card del network

La rete dei negozi affiliati può contare su una carta fedeltà e sul programma fidelity collegato: raccolta a punti, concorsi a premio, vantaggi per i clienti fedeli. C'è un'area dedicata sul sito incartoleria.eu oppure è possibile iscriversi tramite la app, attraverso la quale si può consultare il catalogo a premi, verificare il saldo punti, aggiornarsi sulle iniziative promozionali programmate. Accanto a questi due strumenti, anche le pagine social e le newsletter, attraverso le quali Lagicart promuove e comunica le iniziative. Previste campagne istituzionali per incrementare la notorietà del brand e campagne promozionali e di prodotto rivolte ai clienti per informarli, oltre che sulle iniziative promozionali, anche sulle novità proposte dalle aziende partner. Sito e app indirizzano anche gli utenti al network, segnalando il punto di vendita più vicino.