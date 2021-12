Sviluppo rete Area 4-13/20 dicembre 2021

Coop

Via de Filippo

Volla (Na)

1.200 mq

Gdm (Coop Alleanza 3.0)

DATA DI APERTURA

10 dicembre 2021

FORMAT E LOCATION

Situato in una zona residenziale a est del comune vesuviano, vicina allo svincolo dell’asse mediano di via Filichito. All’interno dell’area dello store sarà realizzato, nelle prossime settimane, un ristorante di prodotti a chilometro zero e a prezzi contenuti.

OFFERTA

Rispecchia l'assortimento dell'insegna con ampio spazio alle mdd e alle produzioni locali.

SERVIZI

Orario: lun-dom 8.30-20.30.

ADDETTI E CASSE

Vi lavorano 23 dipendenti, cassintegrati a zero ore provenienti dai megastore Coop di Afragola e di Giugliano.

Penny Market

Via Pasubio

Bari

780 mq

Penny Market (Rewe)

DATA DI APERTURA

16 dicembre 2021

FORMAT E LOCATION

Si trova ad angolo con via Petroni. Sostenibilità e territorialità sono i driver del format.

OFFERTA

Offre un'ampia proposta di freschi e freschissimi di frutta e verdura, pane prodotto da fornitori locali in aggiunta a quello sfornato quotidianamente dal negozio e al pesce fresco. Completano l'offerta macelleria e gastronomia servite e il punto caldo, con proposte dei piatti locali più richiesti.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8-21; domenica 8.30-13.30 e 16-20.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.