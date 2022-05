Sviluppo rete in Area 1 dal 13 al 20 maggio 2022

Borello conquista il centro di Torino. Coop Liguria si concentra sulla prossimità di Incoop a Lavagna (Ge). In's Mercato (Pam) si consolida nel capoluogo piemontese e Md a Bergamo

BORELLO SUPERMERCATI

Via Giuseppe Verdi

Torino

Borello srl

DATA DI APERTURA

10 maggio 2022

FORMAT E LOCATION

Lo store, progettato da Cean, si trova all'interno del centro Aldo Moro a due passi dalla Mole Antonelliana, nel cuore della città, all’interno del complesso dove ha sede l’Università di Torino.

OFFERTA

Spazio ai prodotti piemontesi e alle promozioni con isole dedicate. Ampia la proposta di piatti pronti take away.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8-20.30.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.

INCOOP

Corso Mazzini

Lavagna (Ge)

250 mq

Coop Liguria

DATA DI APERTURA

4 maggio 2022

FORMAT E LOCATION

In linea con la formula di prossimità dell'insegna.

OFFERTA

Conta un assortimento di 3.000 articoli.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8-20; domenica 8.30-20. Dispone di un parcheggio con sette posti auto.

ADDETTI E CASSE

Occupa 15 addetti.

IN'S MERCATO

Via Genova 2/bis

Torino

In's Mercato (Gruppo Pam)

DATA DI APERTURA

11 maggio 2022

FORMAT E LOCATION

L'insegna potenzia la sua presenza in città dove opera con 40 punti di vendita. Il negozio si presenta con il format che comprende i nuovi reparti di In's Forno, In's Orto e In's Pescheria.

OFFERTA

In linea con l'assortimento della catena discount.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8.30-20.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.

MD

Via Vittore Ghislandi 61

Bergamo

1.000 mq

Md spa

DATA DI APERTURA

12 maggio 2022

FORMAT E LOCATION

Il percorso si sviluppa su sei corsie secondo il moderno layout della catena. Lo store è dotato del repatro gastronomia servito e dei reparti a libero servizio di ortofrutta, macelleria e panetteria.

OFFERTA

Comprende una proposta per l'80% food e per la restante parte non food.

SERVIZI

Orario: lun-ven 8-20.30; domenica 8-20. Il parcheggio è dotato di 52 posti auto scoperti.

ADDETTI E CASSE

Impiega 19 addetti e dispone di sei casse.