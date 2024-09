Sviluppo rete in Area 1 dal 13 al 20 settembre 2024

Doppietta di aperture per Lidl a Novara e Samarate (Va). Coop Lombardia sceglie, invece, Bernareggio (Mb) per il suo nuovo supermercato Coop

COOP

Via Dante 10

Bernareggio (Mb)

Coop Lombardia

Data di apertura

12 settembre 2024

Format e location

Lo store, situato in posizione centrale, è fedele alla tradizione dell’insegna.

Offerta

In assortimento 4.500 referenze.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-13 e 15.30-19.30; domenica 8.30-12.30.

Addetti e casse

Non disponibile.

LIDL

Via XXV Aprile 40

Novara

1.300 mq

Lidl Italia

Data di apertura

11 settembre 2024

Format e location

Il discount è in classe energetica A4 e rispecchia il tipico format.

Offerta

Classica offerta con ortofrutta ad apertura, panetteria, angolo rosticceria, macelleria a libero servizio. Per il non food prodotti per la cura della casa e della persona, make-up e pet.

Servizi

Orario: lun-sab 8-21.30; domenica 8.30-20.30.

Addetti e casse

Assunti 15 persone.

LIDL

Via Nino Locarno 1

Samarate (Va)

1.380 mq

Lidl Italia

Data di apertura

11 settembre 2024

Format e location

Primo store dell’insegna nella cittadina, allineato alla classica formula. Nasce da un progetto a consumo di suolo zero, in seguito alla ricostruzione dello stabile dell'ex fonderia, abbandonato ormai da anni.

Offerta

In linea con il tradizionale assortimento.

Servizi

Orario: lun-sab 8-21.30; domenica 8.30-20.30.

Addetti e casse

Sono stati creati 11 posti di lavoro.