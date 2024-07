Sviluppo rete in Area 1 dal 19 al 26 luglio 2024

Bennet ristruttura l'ipermercato di Castellamonte (To). Gruppo Finiper Canova continua il percorso di rebranding dei suoi store e riapre i supermercati Unes di Torino, Treviglio (Bg) e Gavirate (Va)

BENNET

Via Giuseppe Romana 40

Castellamonte (To)

Bennet

Data di apertura

4 luglio 2024

Format e location

Continua il piano di restyling della rete Bennet in Lombardia e Piemonte.

Offerta

Come da tradizione.

Servizi

Orario: lun-dom 8.30-20.

Addetti e casse

Non disponibile.

UNES

Via Vittorio Asinari di Bernezzo 106

Torino

Gruppo Finiper Canova

Data di apertura

16 luglio 2024

Format e location

Il gruppo sta portando avanti un piano di ristrutturazione della sua rete vendita per uniformare i suoi supermercati (tutti portati a unica insegna). Il rebranding prevede un nuovo look dei punti di vendita: non solo cambio di insegna, ma anche una migliore esperienza di spesa sia in termini di assortimento che di funzionalità, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze dei clienti.

Offerta

Come da tradizione dell’insegna, con ampio spazio alla mdd.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20; domenica 8-13. È attivo tutti i giorni lo sconto del 10% riservato a pensionati e over 65, oltre alla possibilità di pagare i propri acquisti utilizzando i principali buoni pasto e Satispay.

Addetti e casse

Non disponibile.

UNES

Piazza Insurrezione 1

Treviglio (Bg)

Gruppo Finiper Canova

Data di apertura

16 luglio 2024

Format e location

Una più moderna veste grafica e restyling degli spazi, con nuovi reparti surgelati e freschi e reparti serviti.

Offerta

In linea con il consueto assortimento.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-20; domenica 8.30-12.30. È attivo tutti i giorni lo sconto del 10% riservato a pensionati e over 65, oltre alla possibilità di pagare i propri acquisti utilizzando i principali buoni pasto e Satispay.

Addetti e casse

Non disponibile.

UNES

Via Marconi 13

Gavirate (Va)

Gruppo Finiper Canova

Data di apertura

16 luglio 2024

Format e location

Rispecchia la rinnovata immagine dell’insegna.

Offerta

Si allinea alla classica offerta.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20; domenica 8-13. È attivo tutti i giorni lo sconto del 10% riservato a pensionati e over 65, oltre alla possibilità di pagare i propri acquisti utilizzando i principali buoni pasto e Satispay.

Addetti e casse

Non disponibile.