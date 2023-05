Sviluppo rete in Area 1 dal 19 al 26 maggio 2023

Aldi rafforza la presenza in Lombardia con il suo 51esimo discount nella regione realizzato a Paderno Dugnano (Mi). Nova Coop si fortifica in Piemonte, con un superstore Coop ad Alpignano (To)

ALDI

Via Monte Cervino

Paderno Dugnano (Mi)

1.000 mq

Aldi Sud

Data di apertura

25 maggio 2023

Format e location

Salgono a 51 i negozi dell’insegna in Lombardia. Il locale è certificato in classe energetica B, in linea con il tipico format del gruppo.

Offerta

Come da consuetudine, l’offerta comprende per l’80% prodotti alimentari tra cui 130 item di frutta e verdura.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-21; domenica 9-20.

Addetti e casse

Ha inserito 17 addetti.

COOP

Via Venaria 39

Alpignano (To)

1.500 mq

Nova Coop

Data di apertura

18 maggio 2023

Format e location

Primo store dell’insegna nella cittadina. All’ingresso è posizionato il centro servizi unificato Novapoint. In area freschi i reparti a libero servizio di carni, pesce, ortofrutta, panetteria e pasticceria e il reparto servito di gastronomia.

Offerta

L’assortimento comprende 14.000 referenze.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-20; domenica 8.30-13.30.

Addetti e casse

Lo staff è composto da 45 persone.