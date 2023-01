Sviluppo rete in Area 1 dal 20 al 27 gennaio 2023

Lidl apre a MIlano il suo 21esimo punto di vendita, in linea con il più moderno format. Tigros, invece, si rafforza in Piemonte con uno store a Ghemme (No)

LIDL

Piazzale Lodi

Milano

800 mq

Lidl Italia

Data di apertura

19 gennaio 2023

Format e location

Con questa apertura salgono a 21 gli store dell’insegna in città. Si sviluppa al piano terra di un edificio occupato in precedenza da un negozio di arredo per la casa che è stato ristrutturato e adattato alle nuove esigenze commerciali

Offerta

Migliaia le referenze con un focus sui reparti freschi con ortofrutta in apertura, panetteria, gastronomia.

Servizi

Orario: lun-sab 7.30-21.30; domenica 8.30-21.

Addetti e casse

Sono impiegate 21 persone.

TIGROS

Via Papa Giovanni XXIII

Ghemme (No)

Tigros

Data di apertura

18 gennaio 2023

Format e location

Lo store si trova ad angolo con via Verdi e rispecchia la tipica formula dell’insegna.

Offerta

L’assortimento si uniforma alla tradizionale offerta Tigros con spazio ai freschi di ortofrutta, macelleria con prodotti pronti da cuocere, panetteria con oltre 30 varietà di pane, pasticceria, gastronomia con più di 100 tipi di formaggi e 50 di salumi, e pescheria.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20; domenica 8.30-20.

Addetti e casse

Non disponibile.