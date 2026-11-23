IN’S MERCATO
Via Giuseppe Tovini 1
Orzivecchi (Bs)
900 mq
iN’s Mercato (Pam)
Data di apertura
25 novembre 2026
Format e location
Si trova in un’area a forte vocazione commerciale e rispecchia il format dell’insegna.
Offerta
Come da tradizione.
Servizi
Orario: lun-sab 8.30-20; domenica 9-13 e 15.30-20.
Addetti e casse
Non disponibile.
PENNY.
Via Ceresio
Porlezza (Co)
840 mq
Penny (Rewe)
Data di apertura
24 novembre 2026
Format e location
Propone l’area Bake Off, macelleria, gastronomia servita e punto caldo. Dispone di un impianto fotovoltaico della potenza di circa 90 kW.
Offerta
Si allinea alla tipica formula dell’insegna.
Servizi
Orario: lun-sab 7.30-20.30; domenica 8-20.
Addetti e casse
Non disponibile.