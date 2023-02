Sviluppo rete in Area 1 dal 24 febbraio al 3 marzo 2023

Codè Crai Ovest si rafforza a Telgate (Bg) con una superette. Lidl apre due store a Milano. Penny punta su Voghera (Pv) e Unes su Pavia con un supermercato U Come tu mi vuoi

CRAI

Via Vittorio Emanuele 1

Telgate (Bg)

350 mq

Codè Crai Ovest

Data di apertura

16 febbraio 2023

Format e location

La superette rispecchia il format dell’insegna e dispone dei banchi di macelleria, gastronomia, panetteria.

Offerta

Si allinea alla proposta di vicinato che caratterizza l’insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-12.30 e 15.30-19.30; domenica 9-12.

Addetti e casse

Lo store è dotato di due casse.

LIDL

Piazza Frattini

Milano

1.500 mq

Lidl Italia

Data di apertura

23 febbraio 2023

Format e location

Il supermercato è il frutto della riqualificazione del piano terra e del piano interrato di un edificio esistente che ospiterà anche altre attività commerciali del settore dell’abbigliamento, della cura persona e del pet care.

Offerta

Si uniforma alla tipica proposta dell’insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 8-21.30; domenica 8-21.

Addetti e casse

Dà lavoro a 11 persone.

LIDL

Via Polidoro di Caravaggio

Milano

1.500 mq

Lidl Italia

Data di apertura

23 febbraio 2023

Format e location

Dispone di un impianto fotovoltaico da 105kW e di un tetto giardino che ne mitiga l’impatto ambientale. Segue le direttive del tradizionale format.

Offerta

Come da consuetudine dell’insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 8-21.30; domenica 8-21. Nel parcheggio sono presenti 70 posti auto gratuiti.

Addetti e casse

Sono stati assunti otto collaboratori.

PENNY

Viale della Repubblica 97

Voghera (Pv)

900 mq

Penny Market (Rewe)

Data di apertura

23 febbraio 2023

Format e location

Quarto store in provincia di Pavia e 97esimo in Lombardia. Il punto di vendita si trova in un quartiere popoloso, lungo la direttrice principale di collegamento tra il comune e la valle Staffora.

Offerta

Conta circa 2.000 referenze.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20; domenica 8.30-13.30 e 15-20. Dispone di un parcheggio con 70 posti auto.

Addetti e casse

In organico 15 collaboratori di cui tre gastronomi e due macellai.

U COME TU MI VUOI

Via Fratelli Cervi 11

Pavia

1.047 mq

Unes

Data di apertura

22 febbraio 2023

Format e location

Il supermercato si trova in area periferica, non lontano dalla sede decentrata ovest del Comune di Pavia.

Offerta

In linea con la tradizione dell’insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 7.30-21; domenica 8-20. Attivo ogni giorno lo sconto del 10% sulla spesa per gli studenti universitari.

Addetti e casse

In barriera sono attive otto casse.