Sviluppo rete in Area 1 dal 27 gennaio al 3 febbraio 2023

Doppia apertura per Sogegross con due superette Doro a Chiavari e Lavagna (Ge) e per Md a Voghera (Pv) e Cassano Magnago (Va). Infine, Conad Centro Nord replica il format edlp di prossimità Tuday Conad a Brescia

DORO

Via delle Vecchie Mura 2E/H

Chiavari (Ge)

300 mq

Gruppo Sogegross

Data di apertura

27 gennaio 2023

Format e location

Lo store riapre dopo i lavori di ristrutturazione che hanno permesso di rinnovare i reparti e di approfondire l'assortimento, compresi banco taglio/gastronomia e ortofrutta.

Offerta

Si allinea alla tipica proposta di prossimità dell'insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 7.30-20; domenica 8.30-13 e 15.30-20.

Addetti e casse

La squadra di lavoro comprende otto persone.

DORO

Via Cesare Battisti

Lavagna (Ge)

250 mq

Gruppo Sogegross

Data di apertura

27 gennaio 2023

Format e location

Propone la caratteristiche formula di vicinato e rispecchia l'immagine moderna dell'insegna.

Offerta

Come da tradizione dell'insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20; domenica 8.30-13 e 15.30-20.

Addetti e casse

In organico dieci addetti.

MD

Via Fanti d'Italia 6

Voghera (Pv)

1.900 mq

Md spa

Data di apertura

25 gennaio 2023

Format e location

Ventunesimo store in provincia di Pavia per Md che ripropone il suo più moderno format denominato la Via del Fresco, inaugurato con Robecchetto con Induno e di Caserta nel 2021. Grocery secco e dispensa in questo nuovo format Md sono organizzate per aree di consumo complementari per facilitare la scelta del cliente, migliorando e velocizzando il processo di acquisto. Il reparto non food, infine, occupa un maggior spazio espositivo.

Offerta

L'offerta dei freschi apre sull'ortofrutta e prosegue sul perimetro con il reparto del Pane, confezionato e dorato, pasticceria fresca, gastronomia che aggiunge il pollo allo spiedo alle proposte, macelleria servita con un’offerta ampliata di prodotti semilavorati e pronti da cucinare, banco dell’Ittico con pesce fresco pulito e confezionato. L’offerta alimentare continua con la gamma ampliata del banco dei Salumi e Formaggi confezionati e l’Enoteca con le famiglie dei vini Lettere dall’Italia e gli autoctoni di Enotrium.

Servizi

Orario: lun-sab 8-21; domenica 8-20.30. Nel parcheggio sono disponibili 140 posti auto. Disponibile il click&collect.

Addetti e casse

Sono 19 i collaboratori di cui nove neo assunti.

MD

Via Bonicalza

Cassano Magnago (Va)

1.400 mq

Md spa

Data di apertura

26 gennaio 2023

Format e location

In linea con il format aperto il giorno prima a Voghera.

Offerta

In linea con la formula moderna dell'insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 8-21; domenica 8-20.30. Dispone di 127 posti auto. Attivo il servizio click&collect.

Addetti e casse

Impiega 21 addetti di cui 20 neo assunti.

TUDAY CONAD

Via Cipro 54

Brescia

440 mq

Conad Centro Nord

Data di apertura

23 novembre 2023

Format e location

Rispecchia la nuova formula edlp di prossimità di Conad.

Offerta

La proposta di freschi si articola nei reparti a libero servizio di panetteria con produzione propria, macelleria, gastronomia, ortofrutta dove è disponibile frutta fresca tagliata e porzionata, salumi/latticini. In assortimento anche il pet food ed i prodotti non alimentari di uso quotidiano dedicati alla casa e al tempo libero. Presente l’enoteca con un corner per i vini locali.

Servizi

Orario: lun-sab 8-19.30. Nel parcheggio sono disponibili 14 posti auto. È attivo il servizio di spesa online Hey Conad.

Addetti e casse

Impiega sette dipendenti e dispone di una cassa tradizionale e due self checkout.