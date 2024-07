Sviluppo rete in Area 1 dal 28 giugno al 5 luglio 2024

Gruppo 3A (Despar Nordest) rinnova il supermercato di Torino anche in un'ottica di efficientamento energetico e migliore funzionalità degli spazi. Md si rafforza in Lombardia con un discount a Offanengo (Cr)

DESPAR

Piazza De Amicis

Torino

Gruppo 3A-Despar Nordest

Data di apertura

Giugno 2024

Format e location

Lo store riapre dopo i lavori di restyling, realizzati anche per l’efficientamento energetico.

Offerta

In linea con la tradizionale offerta dell’insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-20. Tra i servizi Too Good To Go che consente di salvare il cibo invenduto e combattere lo spreco alimentare, il servizio Deliveroo, per la spesa a domicilio e sconti speciali agli over 65.

Addetti e casse

Non disponibile.

MD

Via Brescia

Offanengo (Cr)

1.111 mq

Md

Data di apertura

28 giugno 2024

Format e location

La catena conta sette punti di vendita nella provincia di Cremona e 185 in Lombardia. Si sviluppa su pianta rettangolare con sei corsie espositive.

Offerta

Rispecchia la classica formula.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20.30; domenica 8-20. Nel parcheggio sono disponibili 165 posti auto

Addetti e casse

Conta un team di 17 persone.