Sviluppo rete in Area 1 dal 3 al 10 giugno 2022

Gruppo 3A-Despar Nordest ristruttura reparti e assortimento dello store Despar Express di Rondissone (To). Immagine rinnovata anche per il punto di vendita Md di Nerviano (Mi). Migross sviluppa la sua offerta a San Giovanni Bianco (Bg)

DESPAR EXPRESS

Via Cesare Battisti

Rondissone (To)

Gruppo 3A-Despar Nordest

Data di apertura

25 maggio 2022

Format e location

Lo store riapre dopo i lavori di restyling che hanno riguardato i reparti freschi e il rinnovo degli assortimenti, per un percorso di spesa sempre più funzionale e pratico.

Offerta

I prodotti freschi, italiani e della tradizione piemontese sono il punto di forza di questo punto di vendita pensato per la spesa quotidiana.

Servizi

Orario: lun-ven 8-12.30 e 16-19.30; sabato 8-19.30; domenica 8.30-12.30.

Addetti e casse

Non disponibile.

MD

Via Canova 2

Nerviano (Mi)

Md spa

Data di apertura

26 maggio 2022

Format e location

Lo store è stato ristrutturato e uniformato al modello attuale dell'insegna. L'area freschi propone i banchi serviti di macelleria, gastronomia e panetteria e ortofrutta a libero servizio in apertura.

Offerta

Il punto di vendita conta in assortimento referenze food e non food con spazi anche per i prodotti di parafarmacia.

Servizi

Orario: lun-dom 8.30-20.

Addetti e casse

Non disponibile.

MIGROSS

Piazzale degli Alpini 8

San Giovanni Bianco (Bg)

Migross

Data di apertura

1 giugno 2022

Format e location

L'area freschi comprende ortofrutta in apertura, pescheria, macelleria, gastronomia a cui si aggiunge panificio e pasticceria la Pral. Entro l'autunno sarà inserita l'area ristorazione Re di Sapori con una proposta per i vari momenti della giornata.

Offerta

In linea con la tradizione dell'insegna con un assortimento che punta molto sui freschi.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20; domenica 8-13.

Addetti e casse

Non disponibile.