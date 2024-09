Sviluppo rete in Area 1 dal 30 agosto al 6 settembre 2024

Settimo discount Lidl in provincia di Como, a Olgiate Comasco. A Sarnico (Bg), Penny. inaugura, invece, il suo tredicesimo store nell'area del bergamasco

LIDL

Via Roma 97

Olgiate Comasco (Co)

1.250 mq

Lidl

Data di apertura

29 agosto 2024

Format e location

Settimo punto di vendita in provincia di Como, in linea con il più moderno format. Il locale nasce da un progetto a consumo di suolo zero, in seguito alla ricostruzione dello stabile dell'ex concessionaria Grisoni. La struttura rientra in classe energetica A4 e dispone di un impianto fotovoltaico da 161 kW.

Offerta

Ampia offerta di freschi e di prodotti a base vegetale certificati V-Label a marchio Vemondo. Presente il non food con articoli per cura casa e persona, animali.

Servizi

Orario: lun-sab 8-21.30; domenica 8.30-20.30. Nel parcheggio ci sono 90 posti auto, di cui 23 ad uso pubblico.

Addetti e casse

Il team di lavoro comprende 12 addetti.

PENNY.

Via Suardo 14

Sarnico (Bg)

1.250 mq

Penny (Rewe)

Data di apertura

2 settembre 2024

Format e location

Tredicesimo discount in provincia di Bergamo per l’insegna situato sulla strada provinciale 91 che costeggia la sponda occidentale del Lago d’Iseo.

Offerta

In area freschi prodotti di macelleria e gastronomia con punto caldo, bake off, pasticceria fresca, pesce fresco. L’offerta comprende per il 75% prodotti italiani, con una particolare attenzione ai regionalismi e alle produzioni locali.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20.30; domenica: 8-13 e 15.30-19.30. Disponibile un parcheggio con 45 stalli a uso pubblico.

Addetti e casse

In organico 18 collaboratori.