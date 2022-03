Sviluppo rete in Area 1 dal 4 al 10 marzo 2022

DESPAR

Via Ernesto Panza

San Salvatore Monserrato (Al)

Gruppo 3A (Despar)

DATA DI APERTURA

29 gennaio 2022

FORMAT E LOCATION

Lo store è stato rinnovato e ha adottato soluzioni sostenibili. I reparti dedicati a freschi e freschissimi sono stati ampliati in superficie e assortimento. Al suo interno è stata creata un'area coffee break dove poter gustare un caffè.

OFFERTA

Rafforzata l’offerta di ortofrutta con attenzione ai prodotti locali così come i take away in gastronomia e macelleria. È stato ridisegnato il reparto di panetteria, ripensato per offrire ogni giorno pane, focaccia e altri prodotti da forno.

SERVIZI

Orario: lun-ven 8-12.30 e 16-20; sabato 8-13 e 15-20; domenica 8.30-12.30. Fornisce spesa a domicilio.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.

IPERAL

Viale Fulvio Testi

Cinisello Balsamo (Mi)

2.300 mq

Iperal Supermercati spa

DATA DI APERTURA

3 marzo 2022

FORMAT E LOCATION

Lo store si trova ad angolo con via Giuseppe Sirtori.

OFFERTA

Disponibili 5.500 prodotti della linea Più Bassi Sempre, 250 item a 0,99 centesimi nel reparto frutta e verdura, 4.000 referenze prodotti di marca.

SERVIZI

Orario: lun-sab 7.30-21. Dispone di carrelli speciali per disabili, wifi gratuito e possibilità di spesa online. Nel parcheggio sono disponibili oltre 250 posti auto.

ADDETTI E CASSE

Sono occupati 102 collaboratori dei quali 68 sono alla prima assunzione nel gruppo Iperal.

LIDL

Via Padana Superiore 280

Vimodrone (Mi)

Lidl Italia

DATA DI APERTURA

24 febbraio 2022

FORMAT E LOCATION

Lo store si trova nella zona nord est della cittadina e rispecchia il format dell'insegna.

OFFERTA

L'offerta comprende 3.500 referenze alimentari e non alimentari.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8-21.30; domenica 8.30-21. Nel parcheggio sono disponibili 200 posti auto e una colonnina per la ricarica gratuita di due auto elettriche.

ADDETTI E CASSE

Sono state assunte 15 persone.

U2 SUPERMERCATO

Viale Indipendenza 192

Meda (Mb)

1.000 mq

Unes

DATA DI APERTURA

23 febbraio 2022

FORMAT E LOCATION

Dotato di tutti i tradizionali reparti serviti: pescheria, macelleria, gastronomia. Completa l'area dei freschi l'ortofrutta sfusa.

OFFERTA

L'assortimento comprende 6.387 referenze di scatolame, 527 di surgelati, 1.200 salumi e latticini, 200 nel banco gastronomia, 80 di pasticceria fresca e secca, 70 di panificati e altrettante di pane fresco e surgelato, 600 di ortofrutta, 250 macelleria e 170 di pescheria.

SERVIZI

Orario: lunh-sab 7.30-20.30; domenica 8-20.

ADDETTI E CASSE

L’organico è composto da 29 addetti. Dispone di sette casse.