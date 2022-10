Sviluppo rete in Area 1 dal 7 al 14 ottobre 2022

Carrefour Express arriva a Como. La rete del Gruppo 3A (Despar Nord Ovest) si fortifica con tre store Eurospar nel torinese, ad Avigliana, Rivoli e Sant'Antonino Susa

CARREFOUR EXPRESS

Piazza Matteotti 3

Como

175 mq

Carrefour Italia

Data di apertura

3 ottobre 2022

Format e location

Lo store si rova in'un'area strategica delal città, vicino alla stazione dei treni e alle autolinee dei bus.

Offerta

Ampia offerta di prodotti confezionati (2.200 item) e a libero servizio, con una proposta di piatti pronti e vini.

Servizi

Orario: lun-dom 8-20.30.

Addetti e casse

Non disponibile.

EUROSPAR

Corso Torino 4

Avigliana (To)

900 mq

Gruppo 3A (Despar Nord Ovest)

Data di apertura

6 ottobre 2022

Format e location

Situato in area periferica, a ridosso della strada statale 25.

Offerta

L'assortimento propone 8.800 referenze food e non food.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-19.45; domenica 9-12.30.

Addetti e casse

Impiega 21 addetti.

EUROSPAR

Via Rita Levi Montalcini 1/F

Rivoli (To)

700 mq

Gruppo 3A (Despar Nord Ovest)

Data di apertura

6 ottobre 2022

Format e location

Il punto di vendita è a ridosso di Corso Francia, importante via di transito della cittadina.

Offerta

Propone in assortimento 7.700 articoli alimentari e non alimentari.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-19.45; domenica 9-12.30.

Addetti e casse

In organico 10 collaboratori.

EUROSPAR

Via Moncenisio 10

Sant'Antonino Susa (To)

900 mq

Gruppo 3A (Despar Nord Ovest)

Data di apertura

6 ottobre 2022

Format e location

Il punto di vendita è stato realizzato in periferia, in linea con il format dell'insegna.

Offerta

Conta 8.800 articoli in assortimento.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-19.45; domenica 9-12.30.

Addetti e casse

Dà lavoro a 17 persone.