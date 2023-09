Sviluppo rete in Area 1 dall’1 all’8 settembre 2023

Doppia riapertura per Bennet che rinnova i suoi punti di vendita di Lecco e San Martino Siccomario (Pv). Conad Centro Nord, invece, arriva a Pescate (Lc) con un supermercato Conad

BENNET

Via Giovanni Amendola

Lecco

Bennet

Data di apertura

31 agosto 2023

Format e location

Lo store, sviluppato su pianta quadrata, si rinnova. L'ingresso si trova nell'area promozionale e nel reparto giocattoli.

Offerta

Al centro del concept i prodotti freschi e freschissimi. In gastronomia, dotata di cucina, c'è una scelta di piatti caldi e freddi. Completano l'offerta panetteria con pane e prodotti da forno, pasticceria, macelleria e pescheria dove c'è la possibilità di prenotare piatti per cene o eventi. Presenti prodotti di profumeria e parafarmacia, fai da te, cartoleria e giocattoli, intimo, accessori per la cura della casa e casalinghi con un assortimento base che viene di volta in volta ampliato in funzione delle stagionalità.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-20.30; domenica 9-20.

Addetti e casse

Non disponibile.

BENNET

Strada provinciale per Mortara

San Martino Siccomario (Pv)

Bennet

Data di apertura

31 agosto 2023

Format e location

Il punto di vendita riapre dopo i lavori di restyling, si estende su piatta rettangolare con ingresso sull'area promozionale.

Offerta

Fedele alla tipica offerta dell'insegna con un forte focus sui freschi.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-20.30; domenica 9-20.

Addetti e casse

Non disponibile.

CONAD

Via Roma 7

Pescate (Lc)

1.687 mq

Conad Centro Nord

Data di apertura

2 settembre 2023

Format e location

L'ex supermercato Bennet cambia insegna diventando un supermercato Conad, realizzato in linea con la tradizione dell'insegna.

Offerta

Oltre ai prodotti freschi e freschissimi a cui sempre viene data tanta attenzione si è dato ampio spazio alla sezione Verso Natura con prodotti biologici, salutisti e vegani e a quelli senza glutine. Focus anche sulla linea Sapori&Dintorni. Presente l'enoteca.

Servizi

Orario: lun-dom 8.30-20. Nel parcheggio sono disponibili oltre 145 posti auto.

Addetti e casse

Il livello occupazionale dell’ex supermercato Bennet è stato salvaguardato: confermati i 30 addetti a cui vanno ad aggiungersi cinque collaboratori neoassunti. Sono quattro le casse tradizionali in barriera e quattro self checkout.