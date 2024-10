Sviluppo rete in Area 1 dall’11 al 18 ottobre 2024

Sogegross (Agorà) rinnova il supermercato Ekom di Nervi (Ge). Invece Penny. (Rewe) arriva a Sarzana (Sp) con un nuovo discount

EKOM

Via Oberdan 32E

Nervi (Ge)

500 mq

Gruppo Sogegross (Agorà)

Data di apertura

10 ottobre 2024

Format e location

Il punto vendita appena ristrutturato si caratterizza per un layout moderno e funzionale. All’interno, il reparto ortofrutta e il pane fresco sono in modalità self-service, mentre il banco macelleria e il banco taglio sono serviti.

Offerta

Come da tradizione.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20.30; domenica 8.30-20.

Addetti e casse

Non disponibile.

PENNY.

Via Boettola

Sarzana (Sp)

900 mq

Penny (Rewe)

Data di apertura

15 ottobre 2024

Format e location

Il discount è affacciato sulla via Cisa, arteria principale che collega il vicino comune di Santo Stefano Magra e il centro cittadino di Sarzana. L’immobile, di nuova costruzione, è costituito da un ampio locale commerciale che, oltre a Penny., ospiterà altre due medie strutture di vendita non alimentari.

Offerta

In assortimento 2.000 referenze

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-20.30; domenica 8-13 e 15-20.30.

Addetti e casse

In organico dieci collaboratori.