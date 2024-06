Sviluppo rete in Area 2 dal 14 al 21 giugno 2024

Ama Crai Est rinnova il supermercato Crai di Premariacco (Ud) e interviene su alcuni reparti: in ortofrutta introdotte nuove strutture espositive e rivista la disposizione dei prodotti, il murale carne è stato spostato, il banco gastronomia rivisitato

CRAI

Via Fiore dei Liberi 32

Premariacco (Ud)

600 mq

Ama Crai Est

Data di apertura

13 giugno 2024

Format e location

Il supermercato è stato oggetto di lavori di restyling che hanno permesso una migliore organizzazione degli spazi. In particolare, in ortofrutta sono state introdotte nuove strutture espositive e rivista la disposizione dei prodotti, il murale carne è stato spostato, il banco gastronomia rivisitato. Inoltre, è stata aggiornata la grafica interna ed esterna del negozio, con nuove dipinture.

Offerta

In assortimento oltre 6.000 referenze alimentari e non alimentari.

Servizi

Orario: lun-ven 8-13 e 15-19.30; sabato 8-19.30; domenica 9-12.30.

Addetti e casse

Non disponibile.