Sviluppo rete in Area 2 dal 14 al 21 ottobre 2022

Gruppo Unicomm (Selex) rafforza l'insegna Famila a Conselve (Pd) in un locale in classe energetica A situato in un'area riqualificata

FAMILA

Via Giuseppe Verdi 25

Conselve (Pd)

1.500 mq

Gruppo Unicomm (Selex)

Data di apertura

11 ottobre 2022

Format e location

Il punto di vendita sorge in centro cittadino su un’area interamente riqualificata. L’edificio è in classe energetica A.

Offerta

Lo store propone 14.000 item in assortimento di cui 5.000 freschi e freschissimi e oltre 9.000 articoli di grocery. Presente anche il non food.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-20; domenica 9-13.

Addetti e casse

Vi lavorano 33 collaboratori. Conta sei casse.