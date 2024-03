Sviluppo rete in Area 2 dal 15 al 22 marzo 2024

Sait Coop debutta a Bressanone (Bz) con il suo primo supermercato in città. Invece, Conad Nord Ovest entra a Comacchio (Fe) dopo l'acquisizione del punto di vendita Bennet, locomotiva alimentare del centro Le Valli

COOP

Via Stazione 32

Bressanone (Bz)

700 mq

Sait Coop

Data di apertura

17 marzo 2024

Format e location

Il supermercato si trova in zona centrale, non lontano dal Duomo della città.

Offerta

In assortimento ampia l’offerta del territorio nei vari reparti: dalla gastronomia con una selezione di salumi e formaggi locali all’ortofrutta con prodotti bio locali. Anche in cantina focus sulle etichette altoatesine.

Servizi

Orario: lun-dom 7.30-19.30.

Addetti e casse

Impiega 14 persone.

SPAZIO CONAD

Via Valle Isola

Comacchio (Fe)

3.500 mq

Conad Nord Ovest

Data di apertura

2 marzo 2024

Format e location

Lo store si trova al centro commerciale Le Valli, e riapre in seguito alla cessione del punto di vendita Bennet.

Offerta

Rispecchia la classica offerta dell’insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-20.30. Nel parcheggio del centro sono disponibili 1.500 posti auto. Nello store è stato attivato il servizio di recupero degli oli esausti.

Addetti e casse

In organico 100 addetti. Attive 12 casse tradizionali, sei self e sei torri di pagamento, con settantadue terminali di Spesa al volo.