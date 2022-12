Sviluppo rete in Area 2 dal 16 al 23 dicembre 2022

Doppia apertura per Lidl che arriva a Ravenna e Quinto di Treviso (Tv). Eurospar (Aspiag Service), dal canto suo, apre a Ozzano nell'Emilia (Bo) mentre In's Mercato (Pam) a San Giorgio Piano (Bo)

EUROSPAR

Via Emilia

Ozzano nell'Emilia (Bo)

1.250 mq

Aspiag Service (Despar Nord-Est)

Data di apertura

14 dicembre 2022

Format e location

Lo store si trova in centro cittadino e si uniforma al tipico format dell'insegna.

Offerta

Migliaia le referenze alimentari e non alimentari.

Servizi

Orario: lun-dom 8-20.

Addetti e casse

Impiega 40 lavoratori di cui 35 neo assunti.

IN'S MERCATO

Via dell'Artigianato 1

San Giorgio Piano (Bo)

In's Mercato (Pam)

Data di apertura

15 diocembre 2022

Format e location

Lo store si trova in area periferica, in linea con la formula dell'insegna.

Offerta

Ampia presenza di freschi con i tipici reparti come IN's Forno e IN's Orto.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20; domenica 9-13 e 15-20.

Addetti e casse

Non disponibile.

LIDL

Via dell'Agricoltura

Ravenna

1.400 mq

Lidl

Data di apertura

15 dicembre 2022

Format e location

Il format rispecchia la formula moderna della catena con particolare attenzione alle soluzioni green.

Offerta

Nel rispetto della tradizione dell'insegna, l'offerta propone ampia proposta di freschi e di referenze bio con una selezione di non food.

Servizi

Orario: lun-sab 8-21; domenica 8.30-20. Nel parcheggio sono presenti oltre 100 posti auto.

Addetti e casse

Assunti 15 collaboratori.

LIDL

Via Vittorio Emanuele 112

Quinto di Treviso (Tv)

1.300 mq

Lidl

Data di apertura

15 dicembre 2022

Format e location

Lo store risponde alle logiche del format più moderno dell'insegna ed è dotato di un impianto fotovoltaico da oltre 190 kw.

Offerta

Come da tradizione, ampia proposta food e non food.

Servizi

Orario: lun-sab 8-21; domenica 8.30-20.30. Il parcheggio dispone di 100 posti auto.

Addetti e casse

In organico 17 addetti.